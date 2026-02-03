Eva, la dueña de la escuela infantil de Algemesí detenida por golpear y encerrar a niños de entre 9 meses y 3 años

Eva montó su escuela infantil en Algemesí hace 30 años. Pero su longeva trayectoria queda ahora en entredicho tras ser detenida por, presuntamente, maltratar, encerrar y golpear a niños de entre 9 meses y 3 años.

Fueron sus propias empleadas quienes advirtieron conductas extrañas y decidieron grabar unos vídeos que ahora custodia el juzgado, mientras el centro infantil permanece cerrado.

Casi nadie sospechaba. De hecho, algunos vecinos del pueblo no dan crédito tras conocer la noticia: "Mi hermana y yo hemos ido y súper contentas. Nunca nos ha pasado nada". Sin embargo, Inma asegura todo lo contrario: "Ya hace años que esta tipa hacía esto".

Preguntadas las empleadas de un negocio cercano por este diario afirman que se enteraron este lunes de lo ocurrido y que apenas la conocían.

En declaraciones a À Punt, otro vecino de Algemesí, Salvador Camarasa, que vive justo en la finca contigua a la escuela infantil, desde antes incluso de que Eva abriese el centro, recuerda haber oído cómo gritaba a los niños: "Nunca vi que pegaba a ninguno, pero sí que me preguntaba: '¿Esta chica por qué grita tanto?'".

En Internet no aparece ninguna reseña negativa sobre el centro. Hace apenas dos años, Raquel B. dejó cinco estrellas y opinó que era "un centro de educación infantil muy familiar". "Trabajan mediante proyectos y cuentan con 30 años de experiencia. El mejor centro para tu hijo/hija sin ninguna duda".

Libertad provisional

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

Agentes del grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí llevaron a cabo la detención de esta mujer, de 55 años, el pasado viernes.

Vista general de la guardería de Algemesí (Valencia), cuya directora ha sido detenida. Efe / Manuel Bruque

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.

Entre ellas, le prohibió aproximarse y comunicarse con los menores matriculados, así como acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, tampoco puede desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores.

El magistrado ordenó que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Cierre de la escuela

En relación al cierre cautelar de la escuela infantil de titularidad privada y las causas que presuntamente lo han motivado, el Ayuntamiento de Algemesí emitió un comunicado en el que señala que no puede ofrecer ninguna información adicional al tratarse de un caso judicializado.

"Debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores", indicó el consistorio, que evitó pronunciarse al respecto.

Desde primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Algemesí aseguró que trabajó en coordinación con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para ofrecer alternativas rápidas y urgentes que garantizasen la escolarización del alumnado afectado en otros centros, "priorizando en todo momento el bienestar de los menores y la tranquilidad de sus familias".

Desde el departamento dirigido por Carme Ortí también comunicaron que la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, se coordinó con el Ayuntamiento "para asegurar el servicio educativo y dar respuesta a las familias".