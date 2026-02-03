Confirmado por el Ayuntamiento de Valencia: las familias numerosas pagarán un 30% menos en la tasa de basura

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en la sesión ordinaria de enero celebrada el pasado martes, aprobó la modificación de la ordenanza fiscal que regula la aplicación de la tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Esta medida tiene la intención de ampliar el plazo de solicitud de beneficios fiscales hasta el próximo 31 de mayo.

Este nuevo tributo municipal nace tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los municipios a aprobar esta tasa y a repercutir a la ciudadanía el coste total del servicio.

Pero el Ayuntamiento ha aprobado diversos beneficios fiscales para minimizar el impacto de esta nueva tasa. Por ejemplo, las familias numerosas tendrán un descuento del 30% del coste anual.

El acuerdo plenario salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del Grupo Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista.

Cabe recordar que esta tasa cubre la recogida y el transporte de la basura hasta las plantas de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) y es distinta a la que este segundo organismo público cobra en el recibo del agua, a través de la tasa Tamer, y que cubre las siguientes fases de tratamiento y posterior eliminación en el vertedero de Dos Aguas.

En ambos casos, el cálculo del importe se basa en el consumo de agua potable anual del año anterior. En la nueva tasa de recogida y transporte de residuos el obligado principal al pago es la persona propietaria del inmueble a fecha 1 de enero de cada año.

No obstante, esta podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas a las personas que ocupen o utilicen la vivienda o local si estos no son los dueños.

Con la modificación del texto aprobada este martes por el Pleno, el Ayuntamiento de Valencia ha ampliado hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar los beneficios fiscales para la tasa correspondiente al año 2025, y servirá también para la del 2026 (pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones).

Así, por ejemplo las familias numerosas se podrán beneficiar de una reducción del 30% para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios).

También tendrán esta reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (unidad familiar cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas).

La medida incluye, además, algunas bonificaciones: de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques al menos una vez al año, de 50 € a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón ‘puerta a puerta’ y del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales).

No estarán sujetas las actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es ante el Ayuntamiento.

El debate

Sobre esta tasa, la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, manifestó en el hemiciclo que "el basurazo es una norma de Pedro Sánchez que ha supuesto un ataque a la autonomía local sin precedentes y es un tributo nuevo pésimamente regulado".

Además de recordar las bonificaciones a la tasa propuestas por el Ayuntamiento de Valencia, Ferrer San Segundo lamentó que "no dejaron nada preparado en el mandato anterior".

Eva Coscollà, concejala del Grupo Compromís, aseguró desde el estrado que "esa ampliación de plazos no es una muestra de sensibilidad, sino una obligación, porque era la única cosa que podían hacer al retrasarse la tramitación del contrato de la empresa que gestionará el cobro de la tasa".

"Es un parche obligado por una mala gestión y la tasa es meramente recaudatoria para tapar su agujero presupuestario de 52 millones de euros por la rebaja de impuestos", añadió.

En representación del Grupo Socialista, el concejal Borja Sanjuán afirmó en el Pleno que "un valenciano paga más impuestos que hace tres años" y señaló que la ciudadanía "no sabe cuándo tiene que pagar la tasa de 2025 ni la de

2026, y si las tiene que pagar a la vez".

"El padrón de la tasa se aprobó en el último momento y los vecinos van a pagar más de 180 euros en recibos de recogida de basuras en 2026", ha añadido el edil socialista.