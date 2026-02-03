El anuncio de regularización de inmigrantes provoca colas en el Padrón de Valencia: el consistorio remite a Extranjería

El anuncio de regularización de inmigrantes provoca colas en el Padrón de Valencia.

El anuncio del Gobierno de España de regularizar a alrededor de medio millón de inmigrantes en todo el país ha provocado colas en los accesos al Ayuntamiento de Valencia.

Un gran número de personas que ya residen en la ciudad pero que no tienen los papeles reglamentarios acuden, desde el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la administración de su ciudad para obtener los permisos.

Pero el Ayuntamiento no tiene la potestad, y ya ha colocado un cartel en la entrada con la información para quienes quieren realizar este tipo de gestiones, y los redirigen a las oficinas de extranjería de la ciudad.

Sánchez anunció el pasado 27 de enero una regularización extraordinaria de inmigrantes "para integrar a las personas extranjeras que ya viven en España".

Se estima que de esta medida se beneficiará cerca de medio millón de personas, y cerca de 50.000 en la Comunitat.

Cada día se realizan cientos de gestiones en el edificio del Ayuntamiento y otras dependencias. El día a día, sumado al desconocimiento sobre qué hacer para beneficiarse de esta regularización, ha hecho que las entradas se colapsen y se formen largas colas.

En concreto, la oficina del Padrón del Ayuntamiento de Valencia ha registrado una gran afluencia de personas que, desde primera hora de la mañana, acuden preguntando por estas gestiones. Pero se van de vacío, porque allí no les pueden ayudar.

Es cierto que esta gran afluencia de gente ha disminuido conforme han pasado las horas, ya que empieza a extenderse el rumor -cierto- de que allí no es.

A pesar de ello, durante la mañana de este martes han acudido más personas hasta el Ayuntamiento para preguntar por estas gestiones.

Allí, el personal que cada día ayuda e indica cómo proceder a quienes acuden para gestionar cualquier asunto, continúan explicando que deben dirigirse a otro lugar.

Para indicarlo todavía mejor, los trabajadores del Consistorio han optado por pegar un cartel con celo a la entrada del Ayuntamiento: un aviso para quienes quieren obtener los papeles.

El Ayuntamiento redirige a Delegación de Gobierno. EE

"Para cualquier información referente al proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España, dirigirse a las oficinas de extranjería", subraya el aviso.

Además, la hoja de papel también indica las ubicaciones de estas tres oficinas que existen en Valencia para realizar este tipo de gestiones.

Una de ellas es en la Delegación de Gobierno, ubicada en la Plaza del Temple de Valencia. También se puede acudir, según indican, a la Subdelegación de Gobierno, en la calle Joaquín Ballester, 39.

Una tercera ubicación es la Oficina de Extranjería, que se encuentra en la calle Diputada Clara Campoamor con la calle Motilla del Palancar.