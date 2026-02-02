La Generalitat solicita al Gobierno la declaración de zona catastrófica por los daños del temporal 'Harry' en el litoral

Destrozos en un edificio de Tavernes de la Valldigna tras el temporal. Rober Solsona/Europa Press

Semanas atrás, el temporal 'Harry' arrasó con costas del litoral valenciano y con algunas de las edificaciones situadas junto al mar, cuyos vecinos incluso se vieron obligados a abandonar las viviendas.

Este lunes, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell ha solicitado al Gobierno central la declaración de zona catastrófica para todos los municipios que resultaron afectados por el temporal.

Además, en su exigencia al Ejecutivo central, ha urgido "a transferir a la Comunitat Valenciana las competencias en la gestión del litoral".

Así lo ha señalado tras la reunión mantenida, junto al vicepresidente 3º y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, con asociaciones de afectados por los deslindes de costas en la Comunitat Valenciana.

En el encuentro han participado representantes de SOS Mediterránea, de la Asociación de Playa Deveses- Basot, de la agrupación en defensa de las playas norte de Dénia, de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, así como de SOS Tabernes y de las asociaciones de Sagunto, Cabanes, Mare de Déu del Carme de Nules y de Platges de Nules.

Ante los medios de comunicación, el jefe del Consell ha recordado que el temporal afectó a muchas playas, paseos marítimos y numerosas viviendas sufrieron daños.

Por ello, el Gobierno valenciano ha demandado la declaración de zona catastrófica con el fin de que "se pongan en marcha todas las actuaciones urgentes" para proteger las edificaciones de primera línea.

De la misma manera, también aboga por la activación de ayudas específicas para que los municipios afectados afronten la reparación de daños.

Asimismo, el president ha instado al Ejecutivo central a ejecutar todos los proyectos de protección y regeneración del litoral porque "son de su competencia" y ha denunciado que el Gobierno "no cumple sus obligaciones, ya que el 70% de estos proyectos no se han ejecutado desde 2015".

Pilar Bernabé en su visita a la zona afectada. Delegación de Gobierno

"La inacción de la Administración ha generado un problema a toda esa primera línea de casas que existen en la Comunitat Valenciana y no es de justicia que después de estar tantos años sin intervenir, ahora la solución sea demolerlas", ha enfatizado el president.

Cabe recordar que de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España, dos están en Comunitat Valenciana y hacen referencia a las áreas de Castellón-Sagunto y de Valencia-Dénia.

Por último, ha demandado "una solución correcta", además de exigir "que se preserve la seguridad de las personas cuando vienen los temporales, que se cumplan los compromisos con la regeneración de playas y un trato justo con la Comunitat Valenciana".

Ley de Costas autonómica

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana "por tratar de solucionar la situación de los núcleos etnológicos y ha aseverado que la normativa "va a enriquecer el patrimonio de nuestra tierra".

Juanfran Pérez Llorca. GVA

Al respecto, el jefe del Consell ha apelado "al diálogo" entre el Ejecutivo central y la Generalitat para que esta Ley sea aprobada y ha mostrado su disposición a "escuchar mejoras" en la normativa de costas autonómica.

Comisión Mixta de Transferencias

Del mismo modo, el president ha reprochado al Gobierno que no haya convocado la Comisión Mixta Bilateral, necesaria para impulsar la transferencia de competencias de gestión del litoral a la Generalitat solicitadas en junio de 2025, y ha instado a su convocatoria inmediata.

Pérez Llorca ha recriminado al Ejecutivo "el silencio" respecto a esta cuestión y ha señalado que "en solo seis meses el Gobierno de España ha delegado las competencias al País Vasco", por lo que ha demandado "el mismo trato con la Comunitat Valenciana".