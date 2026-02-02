Detenida la dueña de una escuela infantil en Algemesí (Valencia) denunciada por maltratar a los menores

La Policía Nacional ha detenido a la dueña de una escuela infantil del municipio valenciano de Algemesí por presunto maltrato y trato denigrante a los menores del centro, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes policiales.

Al parecer, la propietaria supuestamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores que tenía a su cargo, de entre nueve meses y tres años.

De acuerdo con la Jefatura, agentes del grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí llevaron a cabo la detención de esta mujer, de 55 años, a la que consideran presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante.

La detención tuvo lugar el pasado viernes por la tarde y fue puesta a disposición judicial en el mismo día, trasladan las mismas fuentes. El centro infantil permanece cerrado.

Según ha adelantado À Punt, el arresto de la mujer se produjo a raíz de las denuncias de dos trabajadoras del centro, que alertaron de los posibles malos tratos tras observar comportamientos extraños por parte de la dueña.

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió el pasado viernes a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.

Entre ellas, le prohibió aproximarse y comunicarse con los menores matriculados, así como acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, tampoco puede desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores.

La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.