Una nueva marcha por la zona cero de la dana exige a Mazón que deje el acta de diputado y se someta a la justicia

Una nueva marcha, como las que se celebra cada final de mes desde el 29 de octubre de 2024 -día de la dana-, ha recorrido este sábado las calles de Benetússer (Valencia).

Convocada por varias entidades sociales y con algunas de las asociaciones de víctimas a la cabeza, la manifestación, con el lema 'Mazón a presó', ha reclamado una vez más que Carlos Mazón deje su acta de diputado y se someta a la justicia y exigir "verdad, justicia y reparación".

"No pararemos hasta el final para que haya memoria para nuestros fallecidos", han prometido los convocantes al inicio de la marcha desde la Plaça de la Xapa.

Los manifestantes han portado pancartas en las que se leen mensajes como 'Consell dimisión', 'Mazón criminal', 'No son muertos son asesinatos' o 'Las nuestras de barro, las suyas de sangre'.

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell y la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha lamentado que "no ha cambiado nada".

"Hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo: las mismas políticas. Seguimos con Carlos Mazón ocupando el mismo sitio prácticamente, de diputado autonómico, aforado, sin ir a declarar a nuestra jueza", ha comentado.

Igualmente, ha criticado la comparación con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales, porque "la indemnización por fallecimiento es exactamente la misma".

"Es un gobierno que se caracteriza por los bulos, que hace muchísimo daño. Lo único que quieren es crispar y polarizar", ha resaltado, en referencia al Consell presidido por Pérez Llorca.

En este punto, ha reprochado que, "si tanto les preocupa nuestro bienestar económico, lo único que tienen que hacer es reconocerlo y crear una línea de indemnización".

Por su parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha aseverado que "lo único que quieren es justicia" y, por tanto, "que entren en prisión".

Para Gradolí, "es vergonzoso e indignante que quieran comparar un accidente ferroviario con una negligente gestión de una emergencia".

"No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas", ha apostillado.

Por ello, tal y como ha remarcado, seguirán saliendo a la calle para pedir "verdad, justicia y reparación" y "que no vuelva a pasar nunca más, que nadie tenga que morir porque haya una negligente gestión de una emergencia".

En la misma línea, Toñi García, que perdió a su hija y marido en la barrancada, ha manifestado: "Se ha premiado a un expresidente que actuó de una manera negligente, ineficaz e inepto. No hay derecho, porque es una bofetada para toda la sociedad valenciana".

Dicho esto, ha reconocido que Llorca "tiene otros modales y otras formas" pero, a su juicio, "no es así en sus actos".