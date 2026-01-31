Detenido un teniente de la Guardia Civil de Bétera (Valencia) tras una denuncia por agresión sexual

Un teniente de la Guardia Civil de Bétera (Valencia) ha sido detenido y ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por los delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones hacia su expareja.



Según han informado este viernes fuentes judiciales, el detenido pasó ayer a disposición de la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), quien acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.



Así, la jueza ha ordenado la prohibición de aproximarse a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside; la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio; y la colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.



La detención ha sido adelantada por el diario Las Provincias, que señala que la víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron entre el pasado mes de septiembre y el 28 de enero de 2026, con periodos de ruptura entre medias.

Una de las supuestas violaciones tuvo lugar en el domicilio de la víctima, otra durante un viaje a Marruecos y la tercera en el chalé del teniente, según la denuncia de la joven.

Sin embargo, el teniente declaró en el juzgado que las relaciones sexuales fueron consentidas en los tres casos. También negó las agresiones.