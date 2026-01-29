Ya es oficial: la Generalitat anuncia la construcción de más de 60 viviendas en un pueblo a 20 minutos de Valencia

Nueva promoción de viviendas en el marco del Plan VIVE que impulsa la Generalitat Valenciana para favorecer la puesta en marcha de viviendas asequibles para la población.

Esta vez, se trata de una nueva promoción de más de 60 viviendas de protección pública en la Pobla de Vallbona, municipio ubicado a tan solo 20 minutos de la capital del Turia.

Así lo anunció la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien visitó la parcela donde se construirán las nuevas VPP acompañada por el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí.

Camarero explicó que el Pleno del Consell autorizó a la EVHA la suscripción de un convenio de encomienda de gestión con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona para licitar una parcela municipal para la construcción de esta promoción.

Ubicada en la calle Verge del Lledó, número 5, permitirá construir entre 60 y 70 viviendas, según prevén los estudios técnicos. Se trata de un espacio localizado junto a la salida por la autopista hacia Valencia.

Además, la vicepresidenta destacó la "colaboración interadministrativa, que permite llevar a cabo estos grandes proyectos del Plan VIVE, por los que el Ayuntamiento encomienda a la EVHA la gestión para la licitación y adjudicación de una parcela municipal".

"De este modo, la Generalitat asume todos los trámites del proyecto, liberando a los ayuntamientos de esta gestión para la que, en la mayoría de los casos no cuentan con capacidad técnica", indicó.

De la misma manera, recordó que, a través de "la fórmula de enajenación por permuta, los ayuntamientos, no solo amplían la oferta de vivienda de protección pública en sus municipios, sino que amplían su parque público".

Alquiler asequible

Así, especificó que, en La Pobla de Vallbona, el equivalente a un 10% de la promoción se incorporará al parque público municipal para destinarlo a alquiler asequible y un 40% de las más de 60 viviendas se destinará a jóvenes.

Según los datos ofrecidos por la Administración valenciana, este anuncio supone cerca de 30 viviendas a precio asequible reservadas en exclusiva para menores de 35 años.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan VIVE Comunitat Valenciana impulsado por la Generalitat, tiene como objetivo incrementar la oferta de vivienda en la Comunitat impulsando la construcción de 10.000 viviendas protegidas durante esta legislatura.

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha puesto a disposición un solar sobre el que se edificarán más de 60 VPP.

Un total de 319 ayuntamientos de la Comunitat se han sumado a este plan mediante la firma de un convenio entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

La vicepresidenta destacó que el plan VIVE "es un modelo que funciona y así lo demuestra la gran respuesta que estamos teniendo tanto por parte de los ayuntamientos como de los promotores".