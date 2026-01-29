Morant, sobre la indemnización por fallecido de la dana: "Si hay que hacer una reflexión, el Gobierno está dispuesto a ello"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha intentado explicar este jueves en una visita a Chiva, municipio afectado por la dana de octubre de 2024, la diferencia entre las indemnizaciones del Gobierno por cada fallecido en la dana y las que abonarán por cada víctima mortal en el accidente ferroviario de Adamuz.

En el primer caso, la cuantía que recibieron los familiares que perdieron un ser querido en la riada sumó 72.000 euros, mientras que en la última tragedia los fondos habilitados por el Gobierno contemplan una indemnización de 216.000 euros por cada persona que haya perdido la vida.

Una diferencia por la que, según ha dicho Morant, el Gobierno "está dispuesto" a hacer una "reflexión de cara a presente y futuro, para mejorar la reacción del Gobierno ante cualquier catástrofe".

Preguntada por la letra pequeña de este Real Decreto-Ley que aprobó el Consejo de Ministros este martes, Morant no ha podido explicar las razones por las que las indemnizaciones difieren en su cuantía a pesar de que se otorgan por el mismo concepto: por víctima mortal.

No obstante, sí ha señalado que "existe la diferencia entre una víctima o un fallecido por una emergencia de protección civil, y ahí es protección civil quien responde conforme está estipulado por ley y ahí son las indemnizaciones que establece la ley", y otra cosa es "un accidente ferroviario, que la cobertura legal es otra".

En todo caso, ha admitido que no conoce en profundidad los matices de la norma y ha remitido al Gobierno de España -del que forma parte- para que sea este quien ofrezca una explicación de "manera técnica y rigurosa".

Conviene apuntar que, según explicó en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado martes, en el caso de Adamuz el Gobierno indemnizará con 216.000 euros por fallecido. Cuantía que se divide en tres conceptos: el primero, 72.000 euros "a fondo perdido".

Otro montante idéntico como anticipo del seguro de responsabilidad civil, y los otros 72.000 restantes lo cobrarán "una vez que el seguro determine las lesiones y las personas fallecidas".

La diferencia de compensación entre una tragedia y otra, por tanto, y a falta de que el Gobierno ofrezca más detalles, radica en que en esta ocasión se ha decidido anticipar a los damnificados las cuantías ligadas a la responsabilidad civil y a los seguros obligatorios.

Así, la norma aprobado por el Consejo de Ministros tras las inundaciones que dejaron a su paso 230 fallecidos como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo y del río Magro fijaron una cuantía de 72.000 euros por cada víctima mortal.

Pero la medida, de carácter urgente, no contempló estas dos medidas adicionales: el adelanto del seguro de responsabilidad civil y la cobertura obligatoria.

La indemnización regulada ahora tras el accidente ferroviario, sube por tanto 144.000 euros más que el dinero que cobraron los familiares de las víctimas de la dana por estos dos conceptos.

Indemnización a heridos

El fondo de 20 millones de euros aprobado por el Gobierno contempla además indemnizaciones para aquellas personas que resultaron también heridas.

Para los casos de menor gravedad, la compensación mínima es de 2.400 euros y aumenta de forma progresiva en función de cuál sea el parte de lesiones hasta alcanzar un máximo de 84.000 euros.

La intención del Estado es pagar las cantidades "en un único pago" y, además, que estén exentas de tributación y sean complementarias a las abonadas por los seguros.