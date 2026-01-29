Milagro en alta mar: localizan en Argelia al tripulante de un velero que desapareció el 15 de enero tras salir de Gandía
Un mercante que se encontraba en las proximidades lo rescató. Este jueves desembarcó al hombre de 69 años en el puerto de Algeciras.
Más información: El juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino del niño de 13 años de Sueca
Un avión de Frontex localizó "sano y salvo" en aguas de Argelia al ocupante del velero Admirante, desaparecido el día 15 de enero entre Gandía (Valencia) y Guardamar del Segura (Alicante), según informó este miércoles la Dirección General de la Marina Mercante.
Según precisó Salvamento Marítimo, encontraron al hombre de 69 años en "buen estado". Fue un avión de Frontex quien lo avistó a 53 millas al noroeste de Bujía (Argelia).
Un mercante que estaba en las proximidades, Thor Confidence, lo rescató y lo ha desembarcado en el puerto de Algeciras este jueves.
La operación se ha coordinado con el COVAM (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima) de la Armada y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, detalló la Dirección General de la Marina Mercante.
El día 24 de enero, tras nueve días de rastreo, se desactivó la búsqueda con medios de Salvamento Marítimo en la zona SAR española, aunque se mantuvo el contacto con las autoridades de Argelia por si lograban localizarlo.