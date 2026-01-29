Milagro en alta mar: localizan en Argelia al tripulante de un velero que desapareció el 15 de enero tras salir de Gandía

Thor Confidence, el mercante que rescató al hombre desaparecido desde el 15 de enero. Salvamento Marítimo

Un avión de Frontex localizó "sano y salvo" en aguas de Argelia al ocupante del velero Admirante, desaparecido el día 15 de enero entre Gandía (Valencia) y Guardamar del Segura (Alicante), según informó este miércoles la Dirección General de la Marina Mercante.

Según precisó Salvamento Marítimo, encontraron al hombre de 69 años en "buen estado". Fue un avión de Frontex quien lo avistó a 53 millas al noroeste de Bujía (Argelia).

Un mercante que estaba en las proximidades, Thor Confidence, lo rescató y lo ha desembarcado en el puerto de Algeciras este jueves.

La operación se ha coordinado con el COVAM (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima) de la Armada y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, detalló la Dirección General de la Marina Mercante.

Mapa del punto donde ha sido localizado el tripulante del velero desaparecido desde el 15 de enero. Salvamento Marítimo

El día 24 de enero, tras nueve días de rastreo, se desactivó la búsqueda con medios de Salvamento Marítimo en la zona SAR española, aunque se mantuvo el contacto con las autoridades de Argelia por si lograban localizarlo.