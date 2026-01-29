Consternación en el funeral del niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en Sueca: "Ha destruido a dos familias"

Sueca despidió a Álex entre dolor, rabia e incredulidad. Son los sentimientos que más resonaron en los familiares, amigos y cientos de vecinos que quisieron dar el último adiós este jueves al niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en el mismo municipio.

En el exterior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima no había más que silencio, roto por algún que otro murmullo, todos en valenciano. "Una muerte muy traumática, ha destruido a dos familias. Me pasa eso a mí...", comentó una vecina a otra en la puerta del templo donde se celebró el funeral.

La Policía Local desplegó desde primera hora de la tarde un dispositivo en el exterior de la parroquia, ubicada junto a la escuela en la que estudiaba el menor, y valló el acceso lateral para controlar la llegada de los familiares más cercanos. Por esta misma puerta entraría a las 15:34 el cortejo fúnebre.

Mientras, en la entrada principal, ante la gran afluencia de allegados de la familia, un policía daba prioridad de acceso a los amigos y compañeros del instituto y del equipo de fútbol en el que jugaba Álex. Los jóvenes vestían la misma equipación que llevaban el pasado lunes en el homenaje que le rindió el club, el CF Promeses Sueca.

También reposaban en la puerta dos coronas de flores blancas, aparte de las colocadas en los coches fúnebres. Sobre las cintas podían leerse las dedicatorias de su clase de quinto de primaria y la conjunta de sus bisabuelos, yaya, tíos y primos.

Un gran número de personas aguarda ante la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Sueca (Valencia) durante el funeral de Álex. Efe / Manuel Bruque

"Terrible, conozco a toda la familia. Fatal, fatal. Sí que va a ser complicada la misa, sí", señaló una vecina, visiblemente afectada.

El aforo de la iglesia, de unas 250 personas según contabilizó el agente, se había completado al menos quince minutos antes del inicio del funeral. El resto de vecinos tuvo que esperar en el exterior.

"Tengo la piel de gallina. Ya le di dos besos ayer a los padres, pero hoy se me cae el mundo encima si los veo", lamentó otra mujer, en declaraciones a este diario.

Por allí revoloteaba Filip, amigo personal del padre de Álex. Este hombre búlgaro de mediana edad y padre de uno de los chavales de la escuela imprimió 12.000 pegatinas en homenaje a Álex, con una imagen suya de espaldas, vestido con su equipación y el número 40 de su camiseta.

No solo las repartió en el acto en su recuerdo que organizó el propio club de fútbol el pasado lunes; los adhesivos también se distribuyeron entre los asistentes al funeral, como si con ellos se formara una red de apoyo colectivo.

Filip ya aseguró a EL ESPAÑOL que el domingo estuvo con los padres de Álex en su casa. De ellos relató que estaban "los dos que no están". Según dijo, era un niño "muy respetado, no era conflictivo ni nada por el estilo", por lo que afirmó que nadie se explicaba "por qué había pasado esto".

Vecinos aplauden tras el funeral de Alex, el menor fallecido en Sueca el pasado sábado. Efe / Manuel Bruque

Al finalizar la misa, la comitiva y los familiares volvieron a salir por el lateral del edificio para dirigirse al cementerio, momento en el que los aplausos y las lágrimas de los presentes estallaron en memoria del pequeño Álex.

"Justicia para Alex"

En la fachada de la vivienda del detenido por el crimen, ubicada en el número 5 de la calle Trinquet Vell de Sueca, aparecieron varias pintadas con los mensajes de "Asesino", "Justicia para Álex" y "Fill de puta" ('hijo de puta', en valenciano). La casa permanece precintada por la Guardia Civil.

Tras haber terminado el funeral, algunos amigos se acercaron a observar estos grafitis, lugar donde murió asesinado Álex. Indicaron a EL ESPAÑOL que conocían también al hijo del arrestado, el niño que jugaba con el menor fallecido la tarde del sábado.

"¿Pero cómo se le ocurre ir al colegio esta semana?", comentó uno, antes de explicar que tuvo que intervenir la Guardia Civil en el centro escolar después de que recibiera insultos de sus compañeros, que llegaron a señalarlo como el asesino. Suponen que la familia de éste no debe estar pasándolo bien.

Lolita, vecina de la misma calle, presenció el mismo sábado cómo precintaban el tramo de la vía. Pensó, entonces, que lo que estaba ocurriendo iba a ser "algo fuerte". "Y así ha sido".

La casa de Juan Francisco, en el Carrer Trinquet Vell de Sueca, donde acabó con la vida del pobre Álex. Raquel Granell

La autopsia confirmó este martes que las cuchilladas son compatibles con la fuerza de una persona adulta, por lo que se descartó que el autor del crimen fuese el hijo del detenido.

De hecho, el padre, Juan Francisco M., de 48 años de edad, se entregó el mismo día en el cuartel de la Benemérita y confesó a los agentes haber matado al amigo de su hijo. Se presentó nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta y pidió ser engrilletado.

Los dos niños jugaban a la PlayStation en la vivienda del detenido cuando éste, sin motivo aparente, agredió al menor, según informaron a Efe fuentes próximas a la investigación.

El hombre entregó las llaves de su casa a los agentes, que acudieron a la vivienda y encontraron al menor en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.

En su primera declaración, manifestó que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.

El juez de la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca tomó este martes declaración al detenido y acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato.

Varios medios de comunicación locales señalan que la autopsia confirmó que el niño de 13 años fue acuchillado de forma reiterada en la parte frontal del tórax, algunas de ellas mortales de necesidad, compatibles con la fuerza de una persona adulta.

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil tomó declaración el lunes a los padres de la víctima y a la exmujer del detenido.