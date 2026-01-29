Los agricultores mantienen sus protestas en Valencia: colapsan el centro y obligan a un amplio despliegue policial

Nueva jornada de protestas de los agricultores valencianos en reivindicación de los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea con Mercosur. Una movilización que es ya la segunda de esta semana.

Este jueves, la manifestación agraria está a cargo de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV).

Ante las afecciones al tráfico de la movilización, el Ayuntamiento de Valencia ha advertido de los posibles cortes en la circulación durante el recorrido de la tractorada, a la que se sumará una manifestación a pie de los agricultores.

La protesta ha comenzado, tanto por la Ronda Norte y la Ronda Sur y se unirá en la avenida de Blasco Ibáñez y terminarán frente a la sede de Delegación del Gobierno.

A primera hora de la mañana de este 29 de enero, las primeras movilizaciones han provocado interrupciones en el tráfico en las calles más céntricas de la ciudad, así como un amplio despliegue policial en Valencia.

En toda España, agricultores y ganaderos españoles tomarán hoy las calles y carreteras en el denominado 'súper jueves del campo español' para protestar por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo.

Las organizaciones agrarias llevan toda la semana con concentraciones y manifestaciones en el territorio nacional, pero que tiene su jornada más destacada mañana en lo que será el 'súper jueves del campo.

De esta forma, además de en Valencia, hay convocadas tractoradas y concentraciones de Norte a Sur del país, como en Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras.

"Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo", aseguraba recientemente el secretario general de UPA, Cristobal Cano.

Jornadas de protestas donde agricultores y ganaderos han mostrado su malestar por la situación crítica que atraviesa el mundo rural con lemas como 'Por la unidad del campo', 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego' o 'El campo lucha, el Gobierno abandona'.

De esta forma, las organizaciones convocantes recuerdan que estas movilizaciones responden, entre otros motivos, al recorte del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), una reducción que consideran "inasumible" para miles de explotaciones familiares.

A ello también se suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

Además, los organizadores hacen un llamamiento a que se unan a estas protestas todos los sectores, desde cooperativas, azucareras, empresas de semillas, fitosanitarios, distribuidores, estudiantes, empresas de maquinaria, de tractores, así como el sector de la alimentación y la hostelería.

"Mercosur es un tratado que nos afecta a todos y que afecta al futuro y la salud del campo y de los consumidores", han asegurado.