Víctor, valenciano en Madrid durante la nevada de este miércoles: "Hoy volvía en tren, pero no quiero arriesgarme"

La nevada de este miércoles en Madrid no ha dejado indiferente a nadie. A quienes estaban de visita en la capital, tampoco. Aunque sí que les ha pillado algo desprevenidos.

Es el caso de Víctor Medina, un joven valenciano de 23 años que viajó este martes a la ciudad para visitar a Elena, su pareja, que estudia allí un máster.

Para viajar hasta la capital, ambos cogieron un tren Iryo, algo llamativo teniendo en cuenta la situación actual de la red ferroviaria en España. De hecho, el propio Víctor se sorprendió al subir al tren: "Iba prácticamente vacío", relata a EL ESPAÑOL.

La borrasca 'Kristin' ha llegado a España tras 'Joseph e Ingrid, y es la enésima que azota la capital de España desde que comenzó el año 2026. Así, en este caso se han activado las alertas por nieve, lluvia y viento en todas las comunidades autónomas, salvo Navarra.

Víctor explica que los ciudadanos madrileños estaban algo prevenidos, sabían que se aproximaba la nieve. Y relata cómo, durante la tarde del martes, el cielo "hizo ya un amago": "Granizó y nos sorprendió un poco".

El plato fuerte ha llegado en la mañana de este miércoles, cuando la ciudad amanecía con un leve -o más denso, depende de la ubicación exacta- manto blanco.

"Cuando nos hemos levantado esta mañana hemos visto que caían copos pequeños de nieve", relata el joven. "Conforme ha avanzado la mañana eran más y más, y los tejados y árboles ya estaban blancos", añade.

Se trata de una estampa algo inusual en la ciudad de Madrid. Sobre todo para la gente de fuera, ya que los locales vivieron el paso de la borrasca 'Filomena' en enero de 2021.

"Ha sido muy impactante", subraya Víctor, que asegura haber estado "muchas veces en Madrid, pero nunca con nieve en la capital".

Ahora, con el manto blanco en Madrid, la pareja valenciana quiere hacer algún plan para disfrutar de la nieve: "Queríamos ir a algún pueblo cercano donde ha cuajado más, pero se están llenando de gente aunque lo desaconsejan por seguridad".

Porque aunque se trata de un día laborable, por ejemplo a Elena le han cancelado las clases en su universidad. Es la UAM, y tiene el campus universitario "lleno de nieve". Para los trabajadores, algunos incluso han optado por teletrabajar. "Es todo un poco caos, y hace mucho frío", apunta Víctor.

Él, en un principio, tenía programado volver a Valencia este mismo miércoles por la tarde. Aunque afirma que no tiene novedades sobre su viaje, ha optado por "cambiar el billete al viernes por la mañana".

"He visto el panorama y no me pienso montar en el tren", explica. Es un Iryo, y aunque confiesa que no le da reparo viajar en larga distancia tras los accidentes de los últimos días, el factor nieve ha hecho que cambie su decisión. "No me quiero arriesgar", añade.

'Kristin'

La nevada se esperaba en algunos puntos durante la noche con cotas anormalmente bajas, de hasta 500 metros de altitud.

Pero ha comenzado a generar un caos absoluto a partir de las 08:00 horas de la mañana, cuando ha empezado a cuajar en calles y carreteras, provocando que miles de conductores hayan quedado atrapados en carreteras como la A-6.

Se espera que la situación vaya prosperando de cara al avance del día, con parada de las nevadas al mediodía. No obstante, la situación es crítica en muchos puntos.

Por ello, desde Emergencias Madrid se ha desplegado un dispositivo con 5.600 operarios de limpieza que trabajan a destajo para retirar la nieve de las calles, más de 30 quitanieves recorren las carreteras más afectadas y hasta 30 líneas de la EMT han registrado parones e incidencias.

Entre los municipios afectados, además de la capital, están San Agustín del Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

Almería y Cáceres están en nivel rojo por riesgo extraordinario debido a rachas de hasta 130 kilómetros por hora según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).