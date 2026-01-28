Las obras de Sorolla de la Hispanic Society se expondrán en el Museo de la Ciudad de Valencia antes de verano

Las primeras obras de Sorolla se expondrán en Valencia antes del verano. Así lo anunciaron este miércoles el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras la firma del acuerdo con The Hispanic Society of America para el traslado de más de 200 obras del pintor valenciano que están en la sede del centro cultural norteamericano.

El convenio suscrito en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, con la presencia de la biznieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, recoge que las pinturas se exhibirán "con carácter transitorio y provisional" en el Museo de la Ciudad "hasta la adecuación del espacio expositivo previsto en el acuerdo marco formalizado entre la Generalitat Valenciana y la Hispanic Society of America".

Esta es la solución que ambas instituciones acordaron para agilizar la llegada de los cuadros a la capital del Turia, hasta que se desbloqueen las obras en el Palacio de las Comunicaciones, que es el destino final de la exposición, pero que precisa de una importante adaptación para albergar los cuadros.

El acuerdo también recoge que podrían exponerse en "en aquellos otros espacios expositivos que resulten técnicamente adecuados hasta la finalización de la adecuación del espacio expositivo definitivo".

La documentación técnica y jurídica deberá concretar ahora las condiciones, plazos y requisitos aplicables tanto a la exhibición provisional como a la definitiva y, en todo caso, "se garantizará la adecuada conservación, seguridad, custodia y restitución de las obras".

El acuerdo establece, asimismo, que los trabajos del pintor valenciano lleguen y se expongan en tres lotes: los cuadros de Sorolla en España, las obras de Sorolla en Nueva York y los retratos ilustres.

"Día especial"

El jefe del Consell puso en valor "la ilusión y el empeño" demostrado por las dos administraciones para "superar adversidades burocráticas y buscar fórmulas" para que las obras lleguen cuanto antes a Valencia.

Al respecto, aseguró que están trabajando para preparar el edificio de Correos "y poder exponer allí toda la colección".

En el acto de la firma, la alcaldesa aseguró que "es un día muy especial y muy esperado" porque se ha firmado el acuerdo "que hace posible que Sorolla vuelva, por fin, a su ciudad y lo más importante, que ese regreso sea este año".

"Este es uno de los proyectos más importantes y que más ilusión nos hace como gobierno municipal, un proyecto clave en la estrategia cultural y de la ciudad", afirmó.

En esta línea, consideró que "solo Valencia es la ciudad natal de Sorolla", por lo que "no hay mejor lugar para acercarse a su obra que su ciudad".

Por su parte, el presidente de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, señaló que "la próxima vez que nos encontremos todos será ya con Sorolla, con sus obras, en Valencia, en su casa". La bisnieta del pintor defendió que este proyecto es "importante, ilusionante, bueno para todos y bueno para Sorolla".

Sede europea

La Generalitat Valenciana firmó el pasado mes de julio un acuerdo con The Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) para ubicar la sede europea de la entidad norteamericana en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia con 220 obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla.

El acuerdo de exhibición tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable hasta 30 años, e incluye obras de la etapa de mayor prestigio y proyección del pintor valenciano, cuya selección definitiva contará con la validación de Blanca Pons-Sorolla, biznieta del pintor y especialista en su obra.

La idea era que el museo abriera sus puertas en 2026 en el Palacio de las Comunicaciones, pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendió cautelarmente la licitación para la redacción del proyecto de transformación del antiguo edificio de Correos.

Los arquitectos valencianos presentaron un recurso contra los pliegos del concurso porque consideraron que se estaba priorizando de forma desproporcionada la reducción de plazos frente a la calidad arquitectónica del edificio.

En este sentido, advertían de que el tiempo fijado para su adecuación era insuficiente para un edificio con la complejidad que tenía el Palacio de las Comunicaciones. Además, cuestionaron los honorarios por no ser proporcionados ni adecuados.

Aunque la Generalitat alegó en su momento que la premura se justificaba con la agilización para acelerar la rehabilitación para albergar las obras y que esto no comprometería la calidad del proyecto, el TACRC paralizó el proceso. Hasta que se resuelva, por tanto, las obras no podrán comenzar.

1,15 millones

Tal y como consta en el convenio firmado en su momento entre la Generalitat y la Hispanic Society, Valencia acogerá una colección de más de 220 obras de Sorolla que será gestionada por una Fundación participada por la Generalitat, Hispanic Society, Ayuntamiento y Diputación de Valencia.

El canon anual será de 1,15 millones de euros "sujeto a incrementos" y se estima que el coste total de la exposición sea de 4,6 millones de euros.

Un análisis efectuado por la firma de arte Colnaghi aseguraba que el canon destacaba por su relación calidad-precio y "proporciona a Valencia el acceso exclusivo a una de las colecciones más valiosas del arte español y al prestigio de una marca histórica".