Llorca desliza que Feijóo puede ofrecerle un cargo a Camps si gobierna: "Encontraremos una buena solución"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido este miércoles que en estos momentos resulta "difícil ofrecerle algo" al expresidente valenciano, Francisco Camps, pero se ha mostrado confiado en poder hacerlo si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa.

El también líder del Partido Popular de la Comunitat Valenciana cree que la formación podrá encontrarle "una buena solución" a quien fuera el jefe del gobierno valenciano de 2003 a 2011 en la medida en que el PP "recupere" el Gobierno de España.

Así se ha pronunciado durante su intervención en un foro organizado por el diario ABC en Madrid, en el que le han arropado, entre otros cargos de su partido, el secretario general popular Miguel Tellado.

Llorca ha defendido, además, que "nadie del PP ha sido descortés" con Camps, al que el PP de la Comunitat Valenciana le tiene "muchísimo respeto y afecto".

No obstante, ha subrayado que ahora mismo "una nueva generación política" es la que está "al frente de las instituciones". "Hay que entenderlo", ha añadido en un claro mensaje cuyo receptor, de forma indirecta, es el propio expresident.

"Es una época donde el Partido Popular ha vuelto a ganar prácticamente todas las instituciones de la Comunitat y es difícil ofrecerle algo a un señor que lo ha sido todo", ha argumentado Llorca tras asegurar que entiende "la situación" en la que se encuentra Camps tras haber salido "absuelto de todo".

"Es que tienes que estar súper nervioso, claro que sí, es que es tan injusto", ha lamentado el presidente de la Generalitat Valenciana para, acto seguido, considerar que ha sido "muy maltratado por aquellos que perdieron las elecciones contra él, la izquierda valenciana". "El caso Camps refleja mucho la crueldad de la política", ha subrayado.

"Dos años tarde"

Desde el entorno de Camps consideran que, si finalmente el partido le ofreciera un cargo en algún momento, estarían llegando "dos años tarde", por lo que creen que si esto se produjera, él mismo decidiría rechazar el ofrecimiento.

Las fuentes consultadas por este periódico, de hecho, subrayan que la intención de Camps es "quedarse en Valencia, que se celebre cuanto antes el congreso regional y se elija un nuevo presidente del partido de manera directa y sin compromisarios".

En definitiva, que el popular está dispuesto a pelear por la presidencia del partido en la Comunitat y postularse, así, como candidato del PP a la Generalitat Valenciana "para hablar de financiación, agua o el Corredor Mediterráneo". En definitiva, de echar un pulso a la dirección nacional y regional de su formación.

Conviene recordar que el pasado mes de diciembre, Camps presentó a su equipo de campaña y el plan de trabajo con el que aspira a ser el candidato del PP de la Comunitat Valenciana a las próximas elecciones autonómicas de 2027.

En aquel encuentro con la prensa, lanzó una advertencia a la dirección autonómica y nacional de su partido: es el "único que dice abiertamente que quiere presidir el partido, que dice que tiene un modelo de futuro y el único que dice que puede ganar por mayoría absoluta".

Además, reiteró en diferentes momentos que su intención era volver a la primera línea política, aunque eso fuera un "problema" para "algunos dirigentes del PP". Un dilema que acotó a dirigentes del partido, pero "no para el PP, que es muy grande". "Yo también soy el PP", dijo entonces.

Aquel día también cuestionó, además, el "recorrido político y bagaje" de Llorca, así como la menor ambición electoral que a su juicio éste tiene respecto a él.

"No le preocupa"

Por otra parte, durante el foro, Pérez Llorca ha asegurado que no sabe si será el candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas y que no es una cuestión que le preocupe "lo más mínimo".

En su lugar, ha manifestado que "ahora" tienen una "misión mucho más importante que eso": culminar la reconstrucción tras la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales e importantes daños materiales en más de un centenar de municipios.