La Diputación de Valencia aprueba un plan de actuación ante emergencias: cerrará si hay alerta roja en la provincia

El pleno de la Diputació de Valencia aprobó este miércoles un protocolo de actuación interno en caso de emergencias climáticas para delimitar las actuaciones a seguir en caso de que las autoridades competentes decreten un estado de alerta por cualquier fenómeno.

La vicepresidenta segunda y responsable de Personal, Reme Mazzolari, explicó que se trata de especificar las medidas sobre la presencialidad del trabajo durante las alertas amarilla, naranja y roja "para evitar cualquier riesgo para los trabajadores de la corporación provincial".

De esta manera, se evitará la descoordinación o la improvisación a la hora de tomar decisiones para hacer frente a una emergencia. La dana que se produjo en octubre de 2024 evidenció la falta de planes en muchas instituciones y organismos, ya que algunas, como la Universidad de Valencia, sí suspendió sus actividades durante toda la jornada, mientras la Corporación provincial envió a sus trabajadores a casa a mediodía.

El protocolo aprobado en el pleno señala que en el caso de alerta roja, se actuará siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades competentes en materia de emergencias y protección civil.

La Diputación aplicará distintas medidas en función de si la alerta es en toda la provincia o en parte. También influirá si la alerta está decretada antes o durante la jornada laboral.

Por ejemplo, si es antes y en toda la provincia, los centros administrativos y resto de dependencias de la Diputación de Valencia permanecerán cerradas y, por lo tanto, no habrá obligación de asistencia al puesto de trabajo, excepto todos aquellos declarados como servicios esenciales.

Si es antes, pero en parte de la provincia, los centros afectados por la alerta permanecerán cerrados y el resto, abiertos. Se exime de asistencia a estos centros a los trabajadores cuyo domicilio esté ubicado en zona de alerta roja o en su desplazamiento atraviesen a zona de alerta roja.

En caso de alerta amarilla, el plan señala que el personal deberá mantenerse atento a la información que emitan los órganos competentes.

Si el nivel de alerta es naranja, los centros de trabajo estarán abiertos y no se eximirá de la asistencia al trabajo, "atendiendo en todo caso a las recomendaciones, avisos y alertas que es su caso puedan dar las autoridades competentes".

En atención a las circunstancias existentes en cada caso, según el protocolo, se podrá acordar un posible adelantamiento del horario de salida del personal, incluso pudiéndose determinar el cierre preventivo de los centros de trabajo.

El personal que lo tuviese autorizado deberá disponer de los medios que le permitan teletrabajar.

Para Mazzolari, con este protocolo "la Diputación trata de responder a los episodios de emergencia climática, que cada vez son más frecuentes, con la mayor concreción posible para que sean eficientes y poniendo por delante la seguridad de los trabajadores".

Pleno ordinario

Por otra parte, el pleno aprobó una moción de apoyo al sector citrícola valenciano presentada por Vox, con el apoyo de PP y Ens Uneix y la abstención de PSPV y Compromís.

Concretamente, exigía al Consell y al Gobierno de España "defender y pedir en Bruselas distintas medidas de protección como pueden ser la imposición de un arancel superior al existente a las mandarinas y otros pequeños cítricos importados por la Unión Europea desde terceros países".

Por otra parte, y con el mismo sentido de voto, se dio el visto bueno a otra iniciativa de Vox para la conservación, la protección y puesta en valor de los retablos cerámicos como elementos del patrimonio cultural valenciano.

La sesión plenaria de enero empezó con minuto silencio por Álex, el niño de Sueca asesinado el pasado fin de semana.

"Ante hechos como este las instituciones nos tenemos que detener para expresar nuestro respeto y para para reafirmar nuestra implicación con los valores que nos definen: la dignidad de la vida humana y la protección de los más vulnerables", destacó el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.