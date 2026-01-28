La Audiencia de Valencia multa a la exconsellera Rosa Pérez por no comparecer como testigo en un juicio del caso Taula

La Audiencia de Valencia ha impuesto 200 euros de multa a la exconsellera Rosa Pérez por no comparecer este miércoles como testigo en el juicio de la pieza E del caso Taula, centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007.

La también líder de Esquerra Unida tenía que acudir a la sesión porque fue, precisamente, la denunciante del caso. O, al menos, del inicio de la macrocausa. Pero no ha ido debido, según dice, a un error de fechas.

Los documentos que derivaron en la primera parte de la investigación que sacudió al PP valenciano fueron llevados por ella a la Fiscalía en 2014.

Constaban de diez horas de grabaciones que había realizado el exgerente de Imelsa Marcos Benavent a cargos populares durante su etapa en la Diputación. Comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a empresas, cantidades de billetes que se contaban, reparto de dinero y financiación irregular del partido aparecían en ellas.

Ahora, durante estos días, se juzga una de las piezas separadas de la macrocausa. Se trata de la centrada en los contratos relativos a la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de la ciudad como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, además de la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.

El principal acusado es Marcos Benavent. También se sienta en el banquillo el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos, inicialmente exonerado en la causa por el magistrado instructor pero incluido a última hora a instancias de la Audiencia Provincial tras un recurso de la Fiscalía.

Además, figuran como acusados tres empresarios: Carlos Vicente Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005), Carlos Turró (responsable de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart) y Enrique Aleixandre Chumillas (por los contratos de la Mostra).

Por estos hechos, la Fiscalía pide seis años de cárcel para Benavent, cinco años para Burgos y tres años para los empresarios.

Los zombis y los audios

A lo largo de estas sesiones, el exgerente de Imelsa ha negado ser un zombie de la Fundación Jaume II El Just. "Los zombies eran otros", afirmó. Algo que ha suscrito Vicente Burgos.

La defensa de Benavent, como en otros juicios, ha pedido la nulidad de los registros policiales en los que se recabó la documentación que dio origen al caso Taula y de los audios grabados por su cliente.

El exsuegro del que fuera gerente de Imelsa, por su parte, ha vuelto a insistir este miércoles en que esas grabaciones no han sido manipuladas. Mientras, la Guardia Civil ha sostenido igualmente en que son las originales.

El problema de la jornada ha llegado cuando la exconsellera Rosa Pérez no se ha presentado. El tribunal ha decidido multarla con 200 euros.

La presidenta de la Sala ha señalado que la Guardia Civil volverá a citarla en su domicilio para que testifique este jueves y, si no lo hiciera, sería "conducida por la fuerza pública".

Pérez explica que la incomparecencia se ha debido a una confusión en las fechas, que su voluntad es colaborar y que mañana jueves declarará.

Así, comenta que el juicio inicialmente estaba previsto para febrero de 2025 y que se pospuso a enero de 2026, pero que ella pensaba que se mantenía el mes.

De hecho, ha apuntado que cuando la han llamado estaba dando clase en la Facultad y que pensaba acudir pero la vista ha terminado a las 11.00 y ya no le ha dado tiempo a personarse.