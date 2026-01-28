El alcalde de Almussafes denuncia por "injurias y calumnias" a la mujer que le acusó de acoso sexual y laboral

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha publicado en sus redes sociales que ha interpuesto una denuncia contra la militante que le denunció "falsamente" por acoso sexual y laboral ante el canal interno del PSOE.

"Tras una reflexión profunda con mi entorno personal y familiar he presentado una denuncia judicial contra la persona que me ha denunciado falsamente ante mi partido por injurias y calumnias", ha explicado en el mensaje difundido a través de Instagram.

No es, asegura, la única persona a la que ha decidido denunciar. También lo ha hecho contra otras dos personas de su entorno cercano, "a una de ellas por injurias y a otra por amenazas muy graves".

Como ya alegó cuando estalló el caso, González mantiene firme la tesis de que la denuncia "falsa" contra él forma parte de una campaña de "acoso y derribo" que se inició hace ya más de cuatro años y que tiene intención de "menoscabar" su imagen "política, personal, familiar y profesional".

"Esta campaña difamatoria, que ha incluido amenazas muy graves, no ha cesado durante todo este tiempo y, por ello, he decidido emprender acciones legales, aportando para ello el testimonio de varios vecinos de Almussafes, que han presenciado en primera persona los hechos que he puesto en conocimiento de la justicia", continúa en su comunicado.

En este sentido, sostiene que llegará "hasta las últimas consecuencias" hasta restaurar su "imagen política, personal y profesional". "No pararé hasta que quienes han actuado de mala fe asuman las consecuencias de sus actos", concluye el mensaje.

El pasado 2 de enero compareció por vía telemática ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar infracciones, quejas o denuncias y que investiga actualmente una denuncia contra él por acoso sexual y laboral que interpuso una militante del partido en diciembre.

Tras estallar el caso, los socialistas reclamaron a González que dejara sus cargos orgánicos e institucionales. Éste hizo caso a lo primero, pero se mantuvo como alcalde. Y aunque dijo que se pasaría a no adscritos, un informe del secretario del ayuntamiento reveló que sigue formando parte del grupo municipal socialista.

Una decisión que, aseguró, la había tomado el grupo municipal. La secretaria general de los socialistas, Diana Morant, señaló este lunes a Ferraz por este hecho: "Es quien debe actuar en este sentido", dijo en referencia a la dirección nacional.

Tras su declaración, González aseguró que estaba "plenamente tranquilo" por haber respondido a todas las preguntas de manera "clara y precisa". Y llegó a revelar que el órgano le reconoció que no había "ninguna prueba" en su contra, "únicamente el testimonio de la denunciante",

Así, anunció que presentaría "pruebas testificales y actas notariales" que acreditaran que las acusaciones de acoso laboral y sexual eran "falsas".