El juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino del niño de 13 años de Sueca

Llegada a declarar al juzgado del hombre que confesó el crimen del menor de 13 años. Jorge Gil/EP

El juez encargado del asesinato de Álex, un niño de 13 años de Sueca, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor del crimen.

Así lo ha decidido el juez de la Plaza Número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, este martes tras pasar a disposición judicial.

De esta forma, el hombre de 48 años queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Álex, el niño de 13 años, fue asesinado presuntamente por el padre de un amigo con el que estaba jugando a videojuegos en Sueca.

El sospechoso habría golpeado al menor en su propia casa y le habría asestado varias cuchilladas mortales, y fue el mismo hombre, de 48 años, quien acudió a la comandancia de la Guardia Civil para confesar el crimen.

El pasado sábado la Guardia Civil detuvo a un hombre de 48 años. Se presentó en el cuartel, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor.

Allí el hombre entregó las llaves de su casa a los agentes, que acudieron a la vivienda y encontraron al menor en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.

Se trata de Juan Francisco M. F., de 48 años, con antecedentes por violencia de género, y la única explicación que ofreció a la policía es que sufrió un ataque de locura que llevó a apuñalar al amigo de su hijo. No aporta muchos detalles.

Su hijo, de 13 años, inimputable a efectos legales, también sostiene que su padre fue el autor de las puñaladas, en la entrevista que los investigadores mantuvieron con el menor, en presencia de su madre y que está divorciada del progenitor: el único detenido por esta muerte violenta.

Durante la misma mañana del martes, cuando el presunto autor de los hechos ha pasado a disposición judicial, también se conocían los detalles de la autopsia del menor.

La agresión tuvo lugar el pasado sábado en el municipio valenciano de Sueca, concretamente en la vivienda de un amigo de la misma edad con el que había quedado para jugar a videojuegos. Presuntamente fue el padre de su amigo, que se encontraba en la casa, quien acabó con la vida de Álex.

La muerte se produjo en el baño de la vivienda del supuesto agresor, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El juicio

El hombre de 48 años ha pasado este martes a disposición judicial entre un fuerte dispositivo policial para evitar incidentes en la zona de los juzgados, en cuyas proximidades un numeroso grupo de personas ha lanzado gritos de "asesino", "muérete" o "te vas a pudrir en la cárcel" al paso del furgón policial.

El detenido ha pasado a disposición judicial tras la autopsia que se le practicó este lunes a la víctima, un menor cuyo crimen ha provocado una fuerte conmoción en la localidad, que ha guardado dos días de luto en su memoria.

Se da la circunstancia de que en las proximidades del juzgado se encuentra la vivienda de un familiar de Álex, la víctima, en una de cuyas ventanas han colgado una pancarta en recuerdo del menor, con una imagen suya de espaldas, el nombre del club de fútbol al que pertenecía -CF Promeses Sueca-, una rosa y un lazo negro y las inscripciones: "In memoriam, Álex" y "Todos somos Álex". También se han repartido pegatinas con la misma imagen.

Un numeroso grupo de personas, que arropaba a la familia del menor, ha increpado al detenido en las proximidades del juzgado mientras era conducido en el furgón policial, rodeado de un amplio cordón de agentes que ha evitado incidentes. Algunos de ellos han zarandeado y lanzado patadas al vehículo que trasladaba al autor confeso hasta el juzgado, en unos momentos de tensión.