La autopsia confirma que Álex, el niño de 13 años de Sueca, fue asesinado por un adulto con múltiples cuchilladas

Con el paso de las horas se conocen más detalles de la muerte de Álex, el menor de 13 años que fue asesinado por un adulto con varias cuchilladas. Así lo confirma ahora la autopsia.

La agresión tuvo lugar el pasado sábado en el municipio valenciano de Sueca, concretamente en la vivienda de un amigo de la misma edad con el que había quedado para jugar a videojuegos. Presuntamente fue el padre de su amigo, que se encontraba en la casa, quien acabó con la vida de Álex.

La muerte se produjo en el baño de la vivienda del supuesto agresor, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El pasado sábado la Guardia Civil detuvo a un hombre de 48 años, que se entregó en el cuartel de Sueca y confesó haber matado al menor, que se encontraba jugando con su hijo en la vivienda familiar. El detenido pasa este martes a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sueca.

Según han precisado las mismas fuentes, el hombre se presentó en el cuartel, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor.

Allí el hombre entregó las llaves de su casa a los agentes, que acudieron a la vivienda y encontraron al menor en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.

En su primera declaración ante los agentes, el presunto asesino manifestó que su hijo se encontraba jugando con un amigo y en un momento dado comenzó a agredirle sin motivo aparente. Señaló asimismo que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.

La Guardia Civil investiga también si el hijo del detenido hubiera tenido algún antecedente de episodios violentos o agresivos en el colegio, han señalado las mismas fuentes.

Varios medios de comunicación locales señalan que la autopsia ha confirmado que el menor fue acuchillado de forma reiterada en la parte frontal del tórax, algunas de ellas mortales de necesidad, compatibles con la fuerza de una persona adulta.

Indican asimismo que el grupo de Homicidios de la Guardia Civil tomó declaración el lunes a los padres de la víctima y a la exmujer del detenido.

El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondean a media asta, y trasladó el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, ha activado el protocolo de acompañamiento emocional tras esta muerte violenta en Sueca.