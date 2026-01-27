El alto cargo de Rodalies destituido fue gerente de la EMT de Valencia cuando se produjo la estafa de 4 millones

El director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, destituido este lunes por el descarrilamiento de un tren en Gélida (Barcelona), que causó la muerte del maquinista, y el posterior caos del servicio en Cataluña, fue alto cargo de la EMT de Valencia cuando se produjo la estafa de 4 millones de euros a la empresa municipal.

García Alemany desempeñó el cargo de director gerente entre 2015 y 2020, etapa en la que se produjo el fraude, con Joan Ribó (Compromís) como alcalde.

El sonado robo se produjo en 2029 con el método conocido como estafa del CEO, por la que los ladrones suplantan la identidad de los máximos responsables de una entidad para empujar a cargos inferiores a traspasarles dinero.

En el caso de la EMT, los estafadores se hicieron pasar por el concejal de movilidad para mover a una trabajadora, Celia Zafra, a realizar las transacciones que ella creyó enmarcadas en una OPA a una firma extranjera.

Los estafadores eligieron el momento perfecto, pues García y Rayón estaban ausentes y la EMT contaba con un líquido de 24 millones de euros en una cuenta bancaria procedentes de un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Tribunal de Cuentas rechazó todos los recursos presentados por Zafra y la condenó como responsable del fraude ocurrido entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019.

Este órgano consideró que existía "una responsabilidad contable directa" de Celia Zafra. Estimó que la trabajadora habría actuado de forma "gravemente negligente" y "asumió funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad sin tener atribuidas las competencias".

Un año después de la millonaria estafa, fue cesado del cargo. El entonces concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, aseguró que fue "la mejor decisión". "Josep Enric García ha sido una persona de mi absoluta confianza, que ha desarrollado un trabajo impresionante al frente de la EMT", afirmó en su momento.

El hasta ahora director operativo de Rodalies llevaba menos de un año en el cargo, en el que se estrenó el pasado marzo en sustitución de Antonio Carmona, en la actualidad portavoz y responsable de relaciones institucionales de la compañía ferroviaria.