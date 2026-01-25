Quique Dacosta, chef: "Para una paella valenciana perfecta, el caldo tiene que estar sabroso antes de añadir el arroz"

La paella valenciana es la insignia de la gastronomía mediterránea. Un plato reconocido en todo el mundo y que muchos intentan replicar. Sin embargo, no siempre se usan los mismos ingredientes que la receta original ni la misma forma de cocinarla.

Esto hace que, para conocer cuál es la verdadera forma de preparar la paella, sea necesario acudir a algunos de los chefs más reconocidos a nivel nacional.

Uno de ellos es Quique Dacosta, que, además de cocinero reconocido mundialmente, es uno de los chefs españoles que mejor ha reproducido este plato.

Galardonado con tres Estrellas Michelín, el chef defiende que para conseguir una paella valenciana perfecta, "el caldo tiene que estar sabroso antes de añadir el arroz".

Quique Dacosta insiste en que una paella auténtica requiere respeto por tradición e ingredientes. "Una paella valenciana tiene una serie de ingredientes y de ahí no te puedes mover”, afirma, criticando versiones erróneas que llaman paella a “arroz con cosas".

Para lograr la textura ideal, Dacosta asegura que hacen falta 18 minutos exactos para que el arroz absorba el caldo y quede seco. "Hay que intentar que la ebullición sea continua durante estos 18 minutos", detalla.

El chef subraya que el fuego y el tiempo marcan la diferencia en una paella valenciana perfecta. "Los primeros 14 minutos son muy fuertes y luego bajamos la potencia", comenta para asegurar que el arroz se hidrate uniformemente.

Dacosta también advierte contra errores comunes como usar colorante en lugar de azafrán o ingredientes congelados, que distorsionan el sabor tradicional. "No le puedes poner piña y llamarlo paella valenciana", bromea, destacando la importancia de autenticidad.

El caldo, ingrediente fundamental, debe ser sabroso, no salado, para potenciar el arroz sin dominarlo. Dacosta recomienda cantidades precisas de líquido por gramo de arroz para un resultado equilibrado, enfatizando que la paella es técnica y sensibilidad combinadas.

Además, Dacosta recuerda que cocinar la paella a fuego de leña o barbacoa aporta aromas únicos al plato, aunque reconoce que hacerse a gas o inducción respetando técnica también puede producir una paella valenciana auténtica.

Otros trucos para conseguir la paella perfecta

Seguir las indicaciones de Quique Dacosta siempre es una buena opción para poder disfrutar de una buena paella valenciana, que es uno de los platos españoles más famosos del mundo. Sin embargo, prepararla a la perfección se convierte en un gran desafío.

Para preparar una buena paella valenciana se requiere de cierta práctica y paciencia para así lograr perfeccionar el proceso hasta conseguir el mejor resultado.

Para ello, es necesario recalcar que se debe dar con el momento en el que el arroz está perfectamente cocido y se ha evaporado toda el agua.