El pueblo valenciano que "tiene huellas de dinosaurios", según National Geographic: "Es de los más bonitos de España"

Es prácticamente imposible que un pueblo tenga más historia que este del interior de Valencia. Desde los dinosaurios hasta la actualidad, pasando por la época medieval.

Se trata del municipio valenciano de Alpuente. Situado en el interior de la provincia de Valencia, prácticamente en el límite con Castilla-La Mancha y Aragón, es también uno de los pueblos más bonitos de España.

Según asegura National Geographic, este pueblo "fue capital de un reino entre huellas de dinosaurios y cielos estrellados".

En concreto, Alpuente fue capital de la Taifa de Alpuente tras la caída del Califato de Córdoba, en el siglo XI. Y todavía presumen, y con razón, de tan larga historia.

Sobre todo, por ejemplo, gracias a su Museo Paleontológico (MUPAL), situado en la antigua ermita de Santa Bárbara. Allí descansan los restos de Losillasaurus giganteus, un saurópodo colosal que habitó el territorio y que ahora atrae a estudiosos del Jurásico Superior y el Cretácico Inferior. También cuentan con restos de estegosaurios y microfósiles.

El museo cuenta con un Aula de Recuperación Paleontológica, que es un laboratorio para observar el trabajo de los especialistas que limpian y restauran fósiles. Así, es un espacio al aire libre que conserva más de 100 huellas reales.

La localidad valenciana de Alpuente se sitúa a poco más de una hora de la ciudad de Valencia y cuenta con una población de 659 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con un marcado encanto medieval, se presenta como un destino idóneo para una escapada de un día: llegada por la mañana, paseo por sus calles históricas, buena mesa y regreso al final de la jornada.

Ubicado en la comarca de Los Serranos, Alpuente ha sido reconocido recientemente como uno de los pueblos más bonitos de España tras su incorporación a la red Los Pueblos más Bonitos de España.

A pesar de su lejanía respecto al principal núcleo urbano de la provincia, el municipio conserva un notable patrimonio histórico.

Entre sus principales monumentos destacan el Castillo de Alpuente, con su correspondiente muralla, la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, la Torre de la Aljama y la Ermita de la Purísima.

Huellas de dinosaurios en Alpuente.

La oferta cultural se completa con un museo paleontológico y otro etnológico, ambos integrados en la red de museos de la Comunitat Valenciana.

En el ámbito natural, Alpuente dispone además de una amplia red de senderos y rutas señalizadas, aptas tanto para recorridos a pie como en bicicleta.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos del municipio. Predomina la cocina tradicional del interior, basada en productos agrícolas y ganaderos de la comarca.

Según informa el Ayuntamiento de Alpuente en su página web, entre las especialidades más representativas se encuentran los embutidos y las carnes de orza, la olla de pueblo, los gazpachos, las gachas, las migas, la caldereta, el puchero y los distintos guisos de cordero.