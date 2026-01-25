Detienen a un hombre por dejar a otro en estado grave tras una pelea en Gandía

Dos hombres han dejado a un tercero en estado grave tras una agresión en Gandía la pasada madrugada del sábado.

El suceso ocurrió en una zona de pubs de la capital de la comarca de la Safor, donde se desencadenó una disputa que ha dejado a la víctima en ingreso hospitalario y en situación muy grave.

Uno de los agresores ya ha sido detenido, según informan a este diario fuentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer los motivos de un suceso.

Los trabajos podrían derivar en una investigación por homicidio debido a las graves lesiones sufridas por la violencia de los golpes que han dejado en estado crítico a la víctima.

La agresión se produjo horas antes del presunto homicidio de un niño de 13 años en el municipio de Sueca.

Allí la Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido el sábado por la tarde en la localidad valenciana después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen, según informa EFE.



El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial



El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y ha sido detenido.

Noticia en actualización

