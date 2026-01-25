Un hombre se entrega en Sueca (Valencia) y confiesa haber matado a un niño de 13 años

La Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido este sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen, según informa EFE.



El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial



El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y ha sido detenido.



El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.



Varios medios de comunicación han informado este domingo de que la víctima era amigo del hijo del detenido.



El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta.

Asimismo, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.