Diana Morant entra en precampaña electoral contra Pérez Llorca con una 'gira' en ocho ciudades valencianas

El PSPV ya está en modo precampaña electoral. Los socialistas valencianos trabajan desde hace meses en un calendario que comenzará este mismo enero y que llevará a su líder, Diana Morant, a una 'gira' por la Comunitat Valenciana que culminará en la convención política prevista para primavera en Alicante.

La también ministra de Ciencia ha participado desde finales del pasado año en diversas reuniones sectoriales en municipios. Sin embargo, el recorrido que iniciará este mes cuenta con un importante significado político para el PSPV.

Fuentes del partido definen la comisión política de primavera como una suerte de congreso sin que se elija a líder. Es decir, su gran acto interno de este año. Y antes habrá un recorrido por varias ciudades.

La tournée de Morant arrancará en 31 de enero en Castellón con un acto sobre políticas sociales. El 14 de febrero participará en otro sobre Sanidad y cohesión social en Gandia, la localidad en la que fue alcaldesa. El 28 de ese mismo mes se desplazará a Elche para hablar de Educación, Derechos y Cultura.

El 7 de marzo estará en Valencia, en un acto sobre Feminismo e Igualdad. Se trata de los días previos a las Fallas, donde multiplicará su presencia. El 28 de ese mes acudirá a Alcoy para abordar Empleo y sectores productivos.

El 18 de abril tendrá un evento en Alzira sobre Emergencia Climática y Transición Ecológica. Y, ya en mayo, un último encuentro en Sagunto sobre Nueva Vivienda antes de la convención los días 16 y 17 en la Universidad de Alicante.

Este calendario tiene su trascendencia. En primer lugar, porque supone que Morant se ponga en modo candidata para confrontar con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien tendrá en los próximos meses una agenda repleta de visitas a municipios.

Y, en segundo lugar, porque supone un cambio de estrategia que los socialistas están tratando de llevar a cabo pero que todavía no se percibe a juicio de muchas voces dentro del propio partido: el de aparecer como alternativa real al PP con propuestas concretas y un programa electoral más allá de la dana.

El PSPV ha basado toda su oposición del último año en la tragedia y, especialmente, en la figura de Carlos Mazón y su larga comida en El Ventorro aquella tarde del 29 de octubre del 2024.

Con él dimitido, lo que numerosas personas dentro de la formación pensaban desde hacía tiempo -que esa estrategia resultaba totalmente insuficiente para constituirse como una opción electoral seria-, se convirtió ya en una exigencia a la interna.

Los socialistas han decidido cambiar el paso para tratar de entrar en el modo propositivo y de fiscalización de la gestión del Gobierno autonómico al margen de la dana. Ahora habrá que comprobar si lo consiguen.

Además de la 'gira' de Morant, planean una renovación de imagen relevante.

Financiación

Ante la complicada situación que vive el partido a nivel nacional con los casos de corrupción o las denuncias de acoso sexual, el PSPV ha intentado sacar cabeza en las últimas semanas con la propuesta del nuevo modelo de financiación impulsado por Pedro Sánchez.

Con la difícil posición del PP y su rechazo inicial -a la espera de si llega al Congreso-, Morant ha encabezado la defensa de un modelo que, para los expertos, mejora los recursos de la Comunitat aunque es insuficiente al no incluir un fondo de nivelación ni una condonación de la deuda asociada a la infrafinanciación.

De hecho, los socialistas se abren a dialogar sobre ese fondo de nivelación.

Aun así, a la interna muchos reconocen que las formas utilizadas por Sánchez, con un modelo pactado con ERC, no han sido ni de lejos las más adecuadas. Algo que el PSPV, oficialmente, trata de orillar del debate cuando Morant es ministra del Gobierno. Una etiqueta de la que es muy difícil que se deshaga.

En esas ganas de confrontar proyecto -y no tanto dana- desde el partido parecen sorprendentemente deseosos de una reunión entre Pérez Llorca y Morant. De hecho, afean que el presidente de la Generalitat todavía no haya llamado a la ministra.

Con quien sí mantendrá un encuentro será con el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, la próxima semana en el Palau. Acudirá a diferencia del síndic de Compromís, Joan Baldoví.