Una persona fallecida y 6 atendidas en el incendio de una vivienda en València

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia en el incendio de una vivienda, en una fotografía de archivo. Consorcio Bomberos Valencia

Una persona ha fallecido este sábado y otras seis han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en el barrio de Tres Forques de València, según han confirmado a EFE fuentes de los bomberos.



El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas, por causas que no han sido precisadas, en una vivienda ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster de la capital valenciana, que ha quedado calcinada.



Un total de seis personas han sido atendidas por inhalación de humo, de las que cuatro han sido trasladadas a un centro hospitalario por precaución, según las mismas fuentes.





Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.