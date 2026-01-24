Una persona fallecida y 6 atendidas en el incendio de una vivienda en València
El fuego se ha originado a las 09:30 horas de este sábado en un domicilio del barrio de Tres Forques.
Una persona ha fallecido este sábado y otras seis han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en el barrio de Tres Forques de València, según han confirmado a EFE fuentes de los bomberos.
El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas, por causas que no han sido precisadas, en una vivienda ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster de la capital valenciana, que ha quedado calcinada.
Un total de seis personas han sido atendidas por inhalación de humo, de las que cuatro han sido trasladadas a un centro hospitalario por precaución, según las mismas fuentes.
