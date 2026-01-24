Descenso generalizado de las temperaturas este sábado y viento fuerte en zonas de interior en la Comunitat

Unos surfistas en el agua en la Playa de la Malvarrosa de Valencia. EFE

La Comunitat Valenciana experimentará este sábado un descenso generalizado de las temperaturas, con las mínimas al final del día, y el viento soplará moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior, informa EFE.



El cielo de la Comunitat Valenciana presentará intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas que remitirán por la tarde; se producirán heladas débiles en el interior de la mitad norte, y la cota de nieve estará en torno a los 500-700 metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el domingo, lo más destacado serán de nuevo las rachas muy fuertes del oeste en el interior, zonas en las que habrá intervalos nubosos y se pueden producir precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas.

Ante los graves daños que ha ocasionado la borrasca 'Harry' en municipios como Tavernes de la Valldigna, la Generalitat Valenciana ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia en la localidad para hacer frente a la reparación de las viviendas.

Por otra parte, la cota de nieve irá subiendo de 700-900 metros en la madrugada a 1.000-1.400 metros al final del día; las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas experimentarán un ascenso generalizado; se esperan heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte, y el viento soplará del oeste moderado a fuerte.



Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

- Castellón: 18,6 y 9,2 grados



- València: 18,1 y 8,3 grados



- Alicante: 19 y 8,5 grados



Pronóstico marítimo:

Aguas costeras de Castellón: viento del oeste y suroeste fuerza 4 a 6. Rachas. Marejada a fuerte marejada. Mar de fondo del sur de 1 metro.





Aguas costeras de Valencia: viento del oeste y suroeste 4 a 6, arreciando a 5 a 7 de madrugada. Marejada a fuerte marejada.



Aguas costeras de Alicante: viento del oeste y suroeste 4 a 6, arreciando a 5 a 7 de madrugada. Rachas. Marejada a fuerte marejada. Mar de fondo del suroeste de 1 a 2 metros.