El barrio de Valencia que aspira a ser la nueva zona de moda: "Se puede sacar mucha rentabilidad a las inversiones"

¿Cuál es la mejor zona de Valencia para vivir actualmente? Es la pregunta que todo el mundo se hace constantemente pero que no tiene una única respuesta clara. Depende principalmente de los gustos de cada uno.

Unos prefieren estar cerca de todo, vivir en el centro en barrios como L'Eixample o Ruzafa, mientras que otros buscan estar más alejados del bullicio pero en una ubicación en la que disfrutar de todas las comodidades como Patraix o Campanar.

Y, como elegir cuál es el mejor barrio para vivir es cada vez más complicado, la experta inmobiliaria Arantxa Espinosa ha dado a conocer en redes sociales cuál es una de las zonas que está más de moda en la ciudad en estos últimos meses.

Se trata del barrio de Malilla, una de las zonas que está experimentando un mayor crecimiento en los últimos meses gracias a la construcción de nuevas promociones de viviendas que se están llevando a cabo.

Aunque, por encima de todo el resto de condicionantes, el impacto socioeconómico del Roig Arena ha revitalizado este barrio, dándole una nueva vida y convirtiéndolo en el centro del turismo de negocios, deportivo y social de toda la ciudad.

La CEO de Arantxa Homes puntúa en redes sociales el barrio de Malilla con un 9, una de las puntuaciones más altas del análisis que realiza sobre la situación del mercado inmobiliario y la habitabilidad en la ciudad.

"Es una zona que se está poniendo muy de moda ahora mismo con el Roig Arena y ahí hay unas inversiones muy importantes", asegura Arantxa, quien además sostiene que "se puede sacar mucha rentabilidad a esas inversiones".

De hecho, las administraciones también han puesto en marcha distintos planes de actuación que han fomentado la activación de la zona, algo que se ha complementado con la inversión de las inmobiliarias.

Y es que, el barrio de Malilla, a unos 15 minutos del centro de la ciudad, tiene prevista la construcción de 113 nuevas viviendas dentro del proceso de urbanización que ya está teniendo lugar.

Se trata del PAI Maillia Sur, que se suma al proyecto de Metrovacesa con la comercialización de Residencial Vora, una promoción de 98 viviendas.

Otras zonas

En el vídeo que publica Arantxa en sus redes sociales, también puntúa otras zonas para vivir en la ciudad de Valencia, destacando especialmente la zona de La Patacona, al lado de la playa, ya que asegura que "tiene de todo".

También destaca las zonas de Ruzafa, con su cercanía del centro de la ciudad, o el barrio de Penya-Roja, con el cauce del río Turia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Sin embargo, critica barrios como Patraix o Benimaclet, no recomendándolos entre las mejores zonas para residir.