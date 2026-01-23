Sirenas y bomberos en La Lonja de Valencia: el Ayuntamiento realiza un simulacro para "mejorar ante emergencias"

Vecinos, turistas y trabajadores del centro de Valencia han presenciado en la mañana de este viernes lo que alguno ha pensado que podía ser "otra tragedia". Afortunadamente, nada más lejos de la realidad.

El Cuerpo Municipal de Bomberos ha protagonizado, en un plan impulsado por el Ayuntamiento, un simulacro de incendio en el edificio de La Lonja, en el centro histórico de la ciudad.

Esta actuación se ha realizado, explican, "para reforzar la capacidad de respuesta y la coordinación de los distintos servicios que intervienen ante una posible emergencia".

Se trata de una iniciativa que se completa con la formación ciudadana de València+Segura "para implantar entre la ciudadanía la cultura de la prevención", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"En general, con este tipo de simulacros se pone a prueba los protocolos existentes y se detectan posibles mejoras para anticiparse a situaciones de riesgo", tal como ha explicado el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, que ha presenciado la actuación junto a concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Concretamente, en esta ocasión se ha recreado un incendio en la bóveda del columnario del edificio, un inmueble histórico y patrimonial, Bien de Interés Cultural (BIC) declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

Según ha relatado el oficial de Bomberos del Ayuntamiento, Pedro Canales, "el fuego se ha iniciado en la estructura de madera de la bóveda, una zona de alto riesgo, que podía desprender la cubierta y que guardaba similitudes al ocurrido en la Catedral de Notre Dame de París en 2019". Todo esto, cabe recalcar, de manera ficticia.

"Dos trabajadores de La Lonja que han detectado el humo, han subido para verificar el incendio y hemos simulado que uno de ellos quedaba afectado por el humo. Acto seguido, hemos procedido a evacuar el edificio y en tres minutos hemos evacuado a 135 personas", ha explicado, tras aclarar que el aviso al Cuerpo de Bomberos ha llegado en seis minutos y este servicio ha tardado diez minutos en llegar al lugar de los hechos".

Así las cosas, "en ese momento, había un trabajador herido en la zona del columnario y una visita en la torre que intentaba salir por las escaleras que estaban llenas de humo, por lo que una persona, que no veía nada, ha tropezado y se ha roto la pierna", ha relatado el oficial.

El Cuerpo de Bomberos, que ha movilizado dos bombas, un vehículo de altura, una ambulancia, un vehículo de puesto de mando avanzado y un par de vehículos de mando, ha realizado una inspección, ha localizado el foco del incendio en diez minutos y ha evacuado al grupo confinado en la torre y a la persona herida.

También ha realizado las labores de extinción y posteriormente de ventilación", ha concluido Canales, quien ha hecho hincapié en "la importancia de la intervención que ha permitido que el personal de La Lonja sepa cómo evacuar el recinto y cómo ha de dar las pautas a los bomberos" y ha resaltado que el mayor éxito de cualquier intervención es salvar a las personas implicadas".

Por su parte, el concejal Juan Carlos Caballero, que ha reiterado que "en cualquier intervención el mayor éxito es la salvación de las personas", ha explicado que este es el primer simulacro que realiza el Cuerpo de Bomberos Municipal con intervención externa en el recinto de La Lonja.

"El objetivo de este simulacro, el tercero de esta semana, es probar la capacidad de respuesta de los bomberos, con la colaboración de la ciudadanía y la coordinación de todos los medios que colaboran en una emergencia real (Policía Local, ambulancias, etc.). También pretendemos comprobar los protocolos del plan de autoprotección de cada edificio", ha explicado.

Caballero, que ha aludido a los simulacros realizados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y en Mercavalencia, ha reiterado que "estos no son puntuales".

"Forman parte de un plan municipal que se desarrollará a lo largo de todo el año para autoevaluarnos y que se completa con la formación del plan municipal Valencia+Segura, porque todos tenemos que ser conscientes de los riesgos que podemos correr y tener las nociones básicas para ponernos en protección y poder salvar vidas", ha puntualizado.