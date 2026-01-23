La jueza de la dana cita a declarar como testigo al jefe de los escoltas de Mazón el próximo 20 de febrero

Carlos Mazón a su llegada al Palau de la Generalitat. Rober Solsona / Europa Press

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado a declarar como testigo el próximo 20 de febrero al jefe de los escoltas del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Así consta en una diligencia acordada este viernes en la cual la magistrada pone también fecha a la testifical de quien era el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior el día de la dana, Ricardo García.

Además de fijar esa declaración para el dia 19 de febrero, también ha acordado citar de nuevo a tres técnicos de Emergencias que ya comparecieron en sede judicial.

En cuanto al subinspector responsable de los escoltas de Mazón, ha sido citado a testificar a las 11:30 horas del 20 de febrero.

Ese mismo día, también está citado como testigo, a las 9:30 horas, el chófer que condujo al entonces president hasta el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana (Valencia), donde estaba reunido el Cecopi.

El 16 de febrero la instructora ha citado a dos técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias y el 19 de febrero a un tercero.

Los citados tendrán que testificar por segunda vez para responder a preguntas relacionadas con la retirada de los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo.

Para el 19 de febrero también se ha citado a declarar como testigo a quien era el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior en la dana y cesó el pasado mes de diciembre, Ricardo García.

En este caso, la jueza lo ha citado por las consultas telefónicas que se hicieron la tarde de la dana a la Abogacía sobre si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico.

Por otra parte, Nuria Ruiz Tobarra ha dictado una providencia en la que acuerda requerir a Emergencias para que concrete qué municipios estaban incluidos en el segundo Es-Alert que se envió a la población el 29 de octubre de 2024, a las 20:57 horas.