Feijóo relató ante la jueza su dilema sobre apartar a Mazón: "Si dimitía, ¿quién quedaba al frente de la emergencia?"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, relató ante la jueza de la dana el debate interno que se generó en el PP sobre la salida de Carlos Mazón en los días posteriores a la tragedia del 29 de octubre de 2024.

Tal como consta en la transcripción de su declaración como testigo notificada este viernes, lo hizo a preguntas de la abogada de una de las acusaciones, quien le cuestionó sobre si intervino en la decisión de que el expresidente de la Generalitat dimitiera.

Feijóo admitió que su opinión en aquellos días era que no tenía que dimitir. "¿Quién se quedaba al frente? Si el Gobierno de España no asume la coordinación de la emergencia y el presidente de la Generalitat dimite, ¿quién se queda al frente?", afirmó.

El líder del PP explicó que "había que iniciar una etapa dificilísima, complejísima, en la que (Mazón) no tenía medios completos para poder hacerlo". Motivo por el que, comentó, le insistió en varias ocasiones en la declaración de la emergencia nacional y se preocupó por que en las propuestas de ayudas hubiera ayudas del Gobierno de España, por ejemplo, a los centros educativos.

"En la crisis en la que estaban posteriormente en la que nadie quería asumir desde la administración del Estado, una situación de enorme emergencia, lo que no podíamos en ningún caso era producir una crisis política", argumentó el líder popular.

"Lo que hablamos y convenimos fue que en su comparecencia en Les Corts Valencianes (Mazón) uniese su futuro político al éxito de la reconstrucción. Fue así como lo hizo", explicó.

El funeral

Ante la llegada del primer aniversario de la dana, Feijóo indicó que había quedado con el presidente de la Generalitat unos días después del funeral de Estado.

Pero en la jornada posterior a ese acto -en el que Mazón recibió gritos e insultos por parte de los familiares de las víctimas-, realizó unas declaraciones a los medios "en las que se podía deducir que estaba valorando la posibilidad de dimitir", dijo Feijóo.

"Le pregunté qué querían decir esas declaraciones y él me dijo: Oye, he tomado la decisión, este fin de semana voy a presentar mi dimisión como presidente de la Generalitat. Yo le pregunté: ¿Es una decisión meditada? Me dijo: Sí. Yo le contesté: Bueno, habíamos quedado en hablar. Y me dijo: Bueno, ya te lo estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión", narró.

Feijóo aclaró ante la jueza que a los presidentes de las comunidades autónomas se les cesa "en una moción de censura o por dimisión y no hay otra forma".

El líder del PP también mencionó las recomendaciones que le dio a Mazón durante el tiempo en el que siguió en el cargo: "Le dije que se dedicara a la reconstrucción a pesar de todas las dificultades, que aprobase el presupuesto porque sin él no tenía posibilidad de atender los gastos perentorios a las ayudas a los autónomos y otras ayudas".

La emergencia nacional

En su interrogatorio ante la jueza, Feijóo mencionó en numerosas ocasiones la necesidad, bajo su punto de vista, de la declaración de la emergencia nacional. Razón por la que preguntó a Mazón por wasap si había hablado con el Gobierno y a qué ministro tenía de referencia.

"Estábamos en un supuesto clarísimo de emergencia nacional. En ese caso, le correspondía la asunción, de

acuerdo con la ley, al ministro del Interior. Entendí que en ese momento la que debía ser la ministra de referencia era la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera", incidió.

"Ahora bien, vi que quien presidía el comité de crisis era la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, porque la vicepresidenta tercera no estaba y el presidente del Gobierno tampoco", añadió.

"Esto era una emergencia nacional porque afectaba a varias comunidades autónomas y se necesitaban recursos intercomunidades. Quien tenía que estar al frente era el Gobierno de España", reiteró en un momento de su declaración.

"Si esto no es una emergencia nacional podemos suprimir la ley y decir que no hay emergencias nacionales. Afecta a varias comunidades autónomas requiriendo al ejército, a la UME, a voluntarios franceses, a voluntarios de otros lugares. Más de 3.500 personas de administraciones del PP se trasladaron a esos lugares, con independencia de su adscripción política", argumentó.

El Es-Alert y la comida

El líder del PP fue cuestionado igualmente por si Mazón le dio alguna explicación de por qué se había tardado tanto en enviar el Es-Alert de las 20:11. "No recuerdo ese asunto, sé que el 30 o 31 o días posteriores la información de la Generalitat es la que le daban a él (al presidente de la Generalitat): que se envió el mensaje cuando los técnicos lo creyeron oportuno", respondió.

En cuanto a dónde estaba Mazón el día de la dana, aseguró a la jueza que sabe "lo mismo que saben todos" y que el expresidente de la Generalitat no le dio ninguna información.

"No sé a qué hora salió. No me dijo nada, salvo que fue a comer, que de la comida fue al Palau y luego al Cecopi", comentó.

"No son cambios de versión"

A preguntas de si no le pidió explicaciones por los cambios de versión que ha ido dando, replicó que "no son cambios de versión, son concreciones con minutaje de las actuaciones".

"Yo no le pregunté si entró en un parking o no. Parece ser que acompañó a una persona al parking. Lo que sí me dijo es que no cuestionó el Es-Alert, que se mandó cuando se tomó la decisión", apuntó.