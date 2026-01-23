Absuelven a 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de Valencia al ser invalidada la prueba clave contra ellos

Los 14 acusados de introducir 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores a través del Puerto de Valencia han sido absueltos de los 167 años de cárcel a los que se enfrentaban.

La Audiencia Provincial de Valencia ha invalidado la prueba clave contra ellos: las conversaciones interceptadas en SKY ECC; en ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos relativos a esa droga encontrada en el puerto.

Entre ellos, se enviaban mensajes a través de este sistema de telefonía, que contenían fechas, fotos y todo tipo de detalles que los incriminaba; prueba acreditativa en la que se sustentaba la acusación casi en su totalidad.

Sin embargo, la sentencia dictada por el Tribunal de la Sección Tercera no la ha tenido en cuenta al no haber podido acceder las defensas a los brutos y el contenido original.

La fiabilidad de las evidencias digitales aportadas a este procedimiento puede ser valorada como suficiente mediante la declaración de los agentes del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas), quienes descargaron los datos remitidos desde Francia, y mediante la documentación francesa que se acompañó a la Orden Europea de Investigación (OEI).

La sentencia indica que no puede desconocerse, "como señalaron los peritos de la defensa de Fernando M. y reconocieron los agentes del EDOA en el juicio oral, las evidencias digitales remitidas desde Francia".

Carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor hash, como también sufrían de estas carencias las evidencias una vez descargadas por los agentes del EDOA.

Por este motivo, el Juzgado estima que la prueba electrónica aportada "carecía de los únicos elementos aptos para garantizar por sí mismos la integridad y autenticidad de una evidencia digital".

Es decir, todos los elementos incriminatorios contra los 14 acusados se centran en el análisis de las conversaciones interceptadas en SKY ECC. Así se desprende del examen de los atestados, ratificados en el juicio oral.

En el interrogatorio, los acusados negaron su implicación en los hechos, la autoría de los mensajes e incluso haber utilizado la plataforma Sky.

De los 14, dos se acogieron a su derecho a no declarar y los 12 restantes solo respondieron cada uno a su abogado.