Llorca reprocha a Compromís que "no quiera sentarse a hablar" con él pero ceda el voto a Sánchez "a cambio de nada"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la segunda jornada de la FITUR en Madrid. Efe / Ana Escobar

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado que "contrasta un poco" la actitud de Compromís en la Comunitat Valenciana con la que mantiene ante el Gobierno central, después de que la coalición haya rechazado reunirse con el jefe del Consell.

Llorca considera que "siempre cede en el voto a Pedro Sánchez a cambio de nada", y "entre valencianos no quieren sentarse a hablar".

Así ha respondido, en declaraciones a los medios en Fitur, después de que Compromís haya explicado que no acudirá a la reunión convocada por el presidente con los síndics de los grupos de Les Corts.

Como condición, piden a Llorca que reclame el acta de diputado a Carlos Mazón y, si no la entrega, que lo expulse del grupo. La coalición considera que no se puede hablar de normalidad democrática si el expresidente Carlos Mazón sigue como diputado del PP.

"A mí no me sorprende que Compromís no quiera venir a hablar. Una vez más quedan en evidencia. Yo creo que con diálogo, hablando, se consiguen consensos, se consiguen mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas, y allá ellos en su decisión", ha valorado Pérez Llorca.

A renglón seguido, ha comentado que "contrasta un poco el Compromís que se encuentra la Comunitat Valenciana y el Compromís que se encuentra Pedro Sánchez en el Gobierno de España" porque, a su juicio, "ellos siempre ceden en el voto a Pedro Sánchez a cambio de nada".

El dirigente valenciano ha afirmado que "todas las reivindicaciones que hacían desde que Pedro Sánchez fue por primera vez presidente del Gobierno de España no las ha cumplido el Gobierno y ellos siguen votándole sin ningún tipo de problema. Y en cambio entre valencianos, no quieren sentarse a hablar".

Desde su punto de vista, ha dicho que "parece que a veces trabajan más para otras regiones, para otras personas que no quieren ser españolas, que para los intereses de los valencianos".

Preguntado por la posibilidad de reformar el estatuto de expresidentes como pide Compromís, Llorca ha apelado a mantener "rigor siempre" y "un respeto a las instituciones, que eso la izquierda durante mucho tiempo lo ha perdido".

En ese sentido, ha defendido que el Estatuto valenciano es "muy similar al que tienen otras regiones de España".

Por ello, en su opinión, es "más una cuestión de política, de titular de un día, que un hecho que vaya a transformar o a mejorar la sociedad valenciana", ha zanjado.

"Diálogo"

El presidente de la Generalitat quiere convocar a los portavoces parlamentarios del PSPV, Compromís y Vox para "recoger sus aportaciones y mejoras" respecto a las propuestas que presentó en el debate de su investidura en Les Corts.

Ante el atril, ofreció a todos los grupos políticos "diálogo" para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad en las instituciones valencianas y reivindicó el "máximo consenso posible" respecto a los grandes asuntos que necesitan los ciudadanos de la Comunitat.

El PSPV sí se reunirá con Juanfran Pérez Llorca la próxima semana en el Palau. Será el martes 27 de enero. Los socialistas han aceptado el encuentro planteado por el presidente de la Generalitat y su portavoz en Les Corts, José Muñoz, acudirá, según confirmaron desde el partido.

Llorca ha citado el próximo martes a José Muñoz a las 10:00 horas; a Joan Baldoví (que no parece que vaya a acudir) a las 11:00; y al portavoz de Vox, José María Llanos, a las 12:00 horas.

Entre otras cuestiones, Pérez Llorca trasladará la posibilidad de negociar los órganos estatutarios que llevan años pendientes de renovación, el Consejo de Administración de À Punt y de abrir la puerta de nuevo a los socialistas a estar en la Mesa de Les Corts.

A ello se añaden los presupuestos, que también abordará, según dijo en una entrevista con este periódico, en esos encuentros.

El presidente de la Generalitat busca su "ventana de oportunidad" en mitad del calendario de elecciones autonómicas para tratar de sacar adelante las cuentas junto a Vox.