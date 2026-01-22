Dimite la alcaldesa del pueblo más pequeño de España, y uno de los afectados por la dana, por motivos "personales y laborales"

La alcaldesa de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis, ha presentado su renuncia al cargo, aunque conservará su acta de concejal y las delegaciones de Participación y Fiestas.

La primera edil de uno de los municipios golpeados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024 lleva 14 años en la corporación municipal; seis de ellos al frente del consistorio.

Fue la primera mujer en asumir la vara de mando del municipio tras ganar las elecciones su partido, el PP; cargo que revalidó en 2023 tras recabar casi un 75% de apoyo y gobernar con mayoría absoluta, al obtener los cinco ediles de la corporación.

"Tras una profunda reflexión por motivos personales, familiares y laborales" ha tomado esta decisión, según recoge Efe de un comunicado remitido por el ayuntamiento.

La acumulación de trabajo impedía a la actual alcaldesa seguir desempeñando sus funciones. Llopis es administrativa de profesión en una empresa familiar ubicada en Alaquàs.

Durante su mandato afrontó la gestión de la pandemia de la covid-19 y de la dana de 2024 y ha afirmado que su dimisión "no es una decisión fácil".

Según sus palabras, ser alcaldesa de Llocnou de la Corona ha sido "uno de los mayores honores" de su vida, "pero hay momentos en los que hay que priorizar a la familia y a las circunstancias personales, sin dejar de lado el compromiso con el pueblo".

En los próximos días se convocará un pleno en el que se oficializará su decisión y se establecerá una alcaldía accidental. Después, se convocará otra sesión plenaria para investir la persona que pasará a ocupar la alcaldía.

Llocnou de la Corona es el municipio más pequeño de España, con apenas siete calles y un centenar de habitantes, y está situado en pleno corazón de la comarca de l'Horta Sud.

La de Llopis es la segunda dimisión que se produce al frente de una alcaldía de un pueblo afectado por la dana. En Paiporta dimitió el pasado mes de junio su alcaldesa, la socialista Maribel Albalat, por motivos de salud.