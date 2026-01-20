Cambio confirmado: Valencia no tendrá 'mascletà' este jueves por el luto decretado tras el accidente de tren de Adamuz

El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la mascletà prevista para el próximo jueves, 22 de enero y festividad de San Vicente Mártir, por el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Igualmente, ha señalado que los actos religiosos organizados por el Arzobispado de Valencia, la misa y la procesión en honor a este santo, se mantendrán.

La Generalitat Valenciana ha decretado luto oficial en la Comunitat Valenciana durante tres días por el siniestro ferroviario en Adamuz, desde este martes hasta el próximo viernes.

Así, el luto se mantendrá durante 72 horas, desde las 00.00 horas de este 20 de enero hasta finalizar el próximo jueves 22, según el decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

En señal de respeto, pésame y reconocimiento, durante estos tres días, las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de todos los edificios públicos de la Generalitat.

Además, se invita al conjunto de las instituciones valencianas a que secunden esta medida y que arríen sus banderas a media asta en todos los edificios oficiales.

Asimismo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes el Real Decreto por el que se declara en el conjunto del país tres días de luto oficial por los fallecidos en el accidente de Adamuz, desde las 00.00 horas de este martes, 20 de enero, hasta las 24 horas del jueves 22 de enero.

Según el último balance, el número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz asciende a 41 personas a las 8.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló.

Un total de 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.

La festividad

Se trata del primer día de fiesta del año. La festividad de San Vicente Mártir, patrón de la archidiócesis de Valencia y de la ciudad, tiene lugar cada 22 de enero, y por ello es festivo en la ciudad de Valencia.

Más allá de un simple día festivo, Valencia recuerda a San Vicente Mártir con una extensa programación de actos. La de 2026 todavía no se ha hecho oficial, aunque no suele variar a grandes rasgos de año a año.

Así, habitualmente, desde la víspera tienen lugar diversas actividades en el centro de Valencia. Por ejemplo, las campanas de la Catedral, que recuerdan el día previo la proximidad de la fiesta con un toque a coro a las 16.00 horas. Además, a las 19.30 horas se produce un volteo de las campanas.

Ya el propio día 22, el toque a coro anuncia la Solemne Misa Pontifical que se celebra en la Catedral a las 10.30 horas. A las 11:30 da comienzo la Procesión General, que parte desde la propia Catedral, y el volteo de las campanas anuncia la salida del Anda y la estatua del Santo por la Puerta de los Hierros.

El recorrido de esta procesión no es casualidad. Recuerda los lugares por los que el santo recibió martirio. Así, discurre por la plaza de la Reina hasta el principio de la calle San Vicente, cuando sigue hacia la calle del Mar y recorre la calle Avellanas.

Allí, la procesión pasa por dos capillas dedicadas al santo, y se realiza un pequeño acto litúrgico a cargo del Arzobispo de Valencia. Después, el cortejo regresa a la Catedral por la Puerta del Palau.