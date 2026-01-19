El jefe del operativo de la dana afirma a la jueza que empezó a ser consciente de la tragedia del Poyo a partir de las 21.30

José Miguel Basset, jefe del operativo de la emergencia el día de la dana y jefe del Consorcio Provincial de Bomberos -actualmente jubilado- ha continuado este lunes con su declaración como testigo ante la jueza de la dana. Se trata del segundo día, pues ya acudió el pasado miércoles.

El técnico ha sido preguntado por cuándo supo el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo y sus efectos, aunque fuera parcialmente.

"Yo por mi percepción personal no fui consciente del desbordamiento de esa magnitud, pero algo me llevaba a pensar por las unidades desplegadas que era fuera de lo normal. Eso sería sobre 21.30-22 horas", ha explicado.

Basset ya reconoció el miércoles que no supo de la magnitud de lo sucedido hasta el día siguiente de la dana. También indicó que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo -aquel que ocasionó la gran parte de las muertes- en ningún momento antes del envío de la alerta de las 20:11.

Unas palabras que difieren de la tesis de la jueza, que cree que este órgano tenía conocimiento de emergencias y desbordamientos en municipios por los que discurre el Poyo.

Basset ha insistido en la falta de información para prever lo que iba a suceder. Así, ha reiterado que había un grupo de seguimiento del riesgo que debería haber interpretado los datos.

Ese grupo, ha dicho de nuevo, está conformado por un técnico de emergencias, un técnico de la CHJ, un técnico de la Aemet y un técnico de la Delegación del Gobierno. "Debían analizar los datos e informar al Cecopi. Y eso no pasó", expuso el miércoles.

Este lunes ha expuesto que la Aemet "hizo 2-3 valoraciones" y previsión y lluvias registradas, pero no recuerda "ni los datos ni las zonas". "De la CHJ no dijeron nada más", ha comentado.

"Lo que no tuvimos es lo que caía en cada sitio. Esos datos no se dieron ni por la CHJ ni por Aemet. En cualquier caso de haber dispuesto de esos datos no teníamos especialistas que los analizaran. Estaban los del seguimiento del riesgo dentro del comité asesor", ha reiterado.

"La CHJ es la que tiene que dar los valores y prever cuencas y embalses. Aemet facilita datos. Ese grupo debería haber recogido esos datos y haber evaluado las posibilidades", ha remarcado.

Preguntado por si cuando llegó Mazón tomó las riendas del Cecopi, Basset ha respondido que "actuó como presidente de la Generalitat", pero "no hubo notificación formal de cambio de mando". "Publicamente no, pero de facto actuaron en tándem", dijo en referencia a Mazón y Pradas.