La Fiscalía, en contra de considerar la víctima 231 de la dana a un hombre que murió ese mismo día

La Fiscalía ha pedido no reconocer a un hombre, vecino de Guadassuar, como la víctima 231 de la tragedia del 29 de octubre.

Se trata de una de las personas que perdieron la vida a causa de la dana, en su caso, el mismo día de la tragedia, y cuyas familias solicitaron incluirlas en el listado oficial de fallecidos.

El hombre, según consta en el escrito remitido por la Fiscalía Provincial de Valencia, falleció en su propio domicilio el 29 de octubre.

El escrito explica cómo "durante la tarde de ese día, tenía un dolor en el costado derecho", según declaró su hija. Y fue "a partir de las 18.30 horas" cuando "comenzó a entrar agua en su vivienda".

Tras "82 llamadas a Urgencias y Policía Local" de la hija del fallecido, en torno a las 22.30 horas, el hombre "se quejaba con mayor intensidad, hasta que finalmente perdió la consciencia y falleció".

Ante esta situación, el informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia asegura que "no existe relación causal directa entre la dana y el desenlace".

"No obstante, la situación generada por dicho episodio meteorológico pudo influir indirectamente en la evolución del caso”, ya que “las infraestructuras y el fallo telefónico junto con la situación provocada por la dana produjo imposibilidad de asistencia sanitaria", apuntan.

Desde la tragedia, ya son varias las ocasiones en las que la jueza de la dana sí que ha considerado incluir a nuevas víctimas de la tragedia en la lista oficial.

El último caso, la víctima 230, fue el 2 de diciembre. Entonces, la magistrada acordó incluir a un hombre de 74 años como una víctima más.

El vecino de Catarroja estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja y falleció días después. "No pudo refugiarse ni acudir a otro lugar", explicó la magistrada.

Así, la autoridad judicial reconoció la muerte de este hombre en el Hospital La Fe de Valencia el 3 de noviembre de 2024 a causa de un tromboembolismo pulmonar, como consecuencia de la tragedia.

La instructora tomó esta decisión tras recibir un informe forense que establece un nexo causal entre esa muerte y las inundaciones que asolaron el citado municipio de la comarca de l'Horta Sud.

La "permanencia en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que este ciudadano, "que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar" que, "como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento", añadió.

Esta defunción se sumó a la reconocida previamente en la causa de la víctima número 229, una bebé de ocho meses que no llegó a nacer por la muerte de su madre en término municipal de Riba-roja de Túria a causa de la barrancada y que ya ha sido inscrita en el Registro Civil, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.