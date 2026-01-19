El Ayuntamiento de Valencia cierra diciembre de 2025 con un periodo medio de pago a proveedores de 16 días

Fachada del Ayuntamiento de Valencia, en una imagen de archivo. EE

El Ayuntamiento de Valencia cerró el último mes del año 2025 con un plazo medio de pago a proveedores de 16,65 días, "muy por debajo del plazo máximo legal de 30 días".

Así lo señaló este lunes la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, que recordó que este dato fue ratificado el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local.

Por otra parte, Ferrer San Segundo aseguró que "incluyendo organismos autónomos y fundaciones, el periodo medio de pagos del mes de diciembre de 2025 se ha situado en 18,72 días". "Próximo al valor histórico de sólo 16,23 días logrado en el mes de diciembre de 2024", añadió.

Estos valores, según defendió la concejala, "demuestran el buen hacer y rigor en la gestión del actual equipo de Gobierno, contrastando con los más de 50 días que llegó a rebasar el anterior gobierno de Compromis y PSOE en febrero de 2019".