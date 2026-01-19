Dos altos cargos de la Generalitat copiaron el audio de la Aemet y el 112 del día de la dana que después se filtró

La Guardia Civil ha concluido en un informe aportado al juzgado de Instrucción número 6 de Llíria que dos altos cargos de la Generalitat accedieron al audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el día de la dana. Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

Se trata del exsubsecretario de la Consellería de Justicia Ricardo García y el exdirector general de Emergencias Alberto Martín.

De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil, ambos tuvieron acceso al audio y lo copiaron en una memoria portátil (un pendrive) entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Es decir, muy pocos días después de la tragedia del 29 de octubre.

Ninguno de los dos ocupa ya cargos en el Gobierno autonómico, aunque hasta hace apenas unas semanas. Ricardo García fue cesado el pasado 3 de diciembre y Alberto Martín el pasado viernes, 16 de enero.

Para sus indagaciones, la Guardia Civil se entrevistó con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, tal como explican en el informe adelantado por eldiario.es.

Éste les expuso que la llamada se encontraba "grabada en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos concretos al mismo".

Los usuarios, añade el informe, "no necesitan para su acceso pasar ni siquiera el 'firewall' que lo protege, dado que dichos accesos tampoco quedan reflejados en este".

"Además, se pudo saber que a nivel de credenciales este sistema está restringido a unos pocos usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red que tenga conocimiento de dichas credenciales podría acceder al sistema" sin que quede registro alguno, señala el análisis.

Pese a ello, los dos ex altos cargos habrían obtenido copia de dicha llamada.

La investigación

El juzgado de Llíria incoó diligencias previas el pasado julio ante la posible existencia de un delito de revelación de secretos por particular.

La investigación se inició a raíz de una denuncia formulada por la Aemet respecto a la filtración. La Fiscalía consideró que había que iniciar indagaciones y en su denuncia expresó que la conversación tenía carácter reservado conforme a la legislación vigente "al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia".

Así, citó la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, que establece lo siguiente:

"Toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por 112 Comunitat Valenciana será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión. Finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial".

La publicación de la grabación, proseguía la denuncia, se produjo por parte de varios medios de comunicación, "encontrándose incompleta y manipulada". Posteriormente, otros publicaron el audio completo.