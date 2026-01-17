Las familias despiden en Valencia a Fernando y los tres niños fallecidos en el naufragio de Indonesia: "No os olvidéis"

Familiares y amigos asisten al funeral en recuerdo de los cuatro valencianos fallecidos en un naufragio en Indonesia. Efe / Biel Aliño

Valencia despide este sábado a los cuatro valencianos fallecidos en un naufragio en Indonesia ocurrido el pasado mes de diciembre durante un viaje familiar.

El funeral en recuerdo de Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres menores, ha tenido lugar en la parroquia de San Josemaría Escrivá, en el barrio de Campanar de Valencia.

Andrea Ortuño, la mujer que sobrevivió a la tragedia ha señalado que, desde "un dolor inmenso", pero también desde la paz, la familia reafirma su compromiso con la "búsqueda de una justicia sin odio ni rencor que honre" la memoria de sus fallecidos y les permita "seguir adelante con dignidad".

Tras naufragar el barco en el que viajaban el pasado 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, Andrea fue rescatada junto a su hija de 7 años, pero perdieron la vida su hija Lía, de 12 años; su marido, Fernando; y un hijo de este, Mateo, de 9 años.

Quique, de 10 años, el otro hijo de Andrea y una expareja, sigue desaparecido. Los equipos de rescate dieron por finalizado el pasado viernes el operativo para encontrar al menor tras dos semanas de búsqueda.

"Una justicia tranquila"

En un texto que ha hecho público durante la ceremonia religiosa, para la que se pidió intimidad, la mujer ha expresado, en nombre de las familias afectadas "y hablando como solo una", el "más sincero y profundo agradecimiento" a todas las personas, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad.

También han dedicado unas palabras a la representación consular que les ha "acompañado personalmente en estos días tan difíciles" y que "desde el primer momento han actuado con responsabilidad, respeto y una profunda humanidad".

"Gracias también a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia con la que han tratado una tragedia que es íntima, pero que ha conmovido a tantas personas", señala la nota.

"Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar, nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón", prosigue.

"Nuestro agradecimiento sincero al pueblo de Labuan Bajo, por su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda".

"A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos", señala el comunicado, que añade las palabras teri makasih (gracias en indonesio).

La familia agrade también a la sociedad valenciana y a la española en su conjunto "demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio": "No os olvidéis de nosotros".

En la misiva, expresan a continuación: "Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad".

"Gracias, de corazón, a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en este camino. Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias", concluye.