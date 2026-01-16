Morant 'pincha' en su intento de hacer frente común con los agentes sociales por la financiación: le piden mejoras

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, no logró este jueves el aprobado general de la patronal valenciana CEV y los sindicatos mayoritarios de la Comunitat Valenciana, UGT y CCOO, al nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC.

La también secretaria general de los socialistas valencianos encadenó dos actos en su agenda durante la mañana para presentar a los agentes sociales la propuesta de reforma del sistema de financiación elaborada por el Ejecutivo del que forma parte.

Un encuentro dirigido, en cierto modo, a lograr el respaldo de sindicatos y patronal que en su día participaron en la Plataforma por una Financiación Justa al modelo presentado a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este miércoles.

De haberlo conseguido sin ningún reparo, la presión sobre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los diputados valencianos del PP para que apoyen llegado el momento el nuevo modelo hubiera aumentado considerablemente.

Sin embargo, sindicatos y patronal pusieron varios 'peros' a la reforma que hay ahora mismo sobre la mesa, por lo que esa suerte de 'frente común' pretendido por los socialistas para presionar a los populares se desinfló en el transcurso de la mañana.

Morant se reunió primero en la sede del PSPV con el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, y con la de CCOO-PV, Ana García. Al finalizar esta cita, instó a Llorca a no seguir la "estrategia" marcada por Génova y a romper "una disciplina de voto sectaria que va en contra de la Comunitat Valenciana".

"Nos estamos encontrando con esta Generalitat que dice no a todo lo que propone el Gobierno de España aunque sea bueno para los valencianos", dijo la ministra tras advertir que la autonomía percibiría 3.669 millones de euros más que con el sistema actual.

En este sentido, subrayó que el fondo de nivelación transitorio que pide el Ejecutivo de Llorca ahora y que no incluye la reforma es de 1.700 millones de euros, mientras que el modelo pactado con ERC permitiría a la Comunitat Valenciana ingresar "el doble".

Morant junto a Tino Calero y Ana García. EE

"Si perdemos este tren, podemos estar pidiendo el fondo de nivelación para todos los años siguientes: para el 2026, para el 2027, para el 2028... De no aprobarse la reforma, la Generalitat seguirá acumulando deuda que luego pedirá al Gobierno que le condone; es absurdo", defendió Morant.

Calero y García se mostraron en plena sintonía con la ministra. De hecho, el primero celebró la propuesta tildándola de "hito". "Entendemos que desde la perspectiva valenciana es una propuesta buena porque mejora sustancialmente la financiación por habitante ajustado", dijo.

"Hasta ahora había españoles de primera y de segunda, y ahora es el momento de la política real, de aprobar de manera definitiva un nuevo modelo, y si alguien cree que es mejorable, que ponga datos sobre la mesa, pero los valencianos no podemos perder la oportunidad histórica de tener un nuevo modelo", agregó.

Por su parte, García apeló a Llorca para que "tenga altura de miras", se "arremangue" y busque el modo para que el nuevo sistema se apruebe.

Ahora bien, el tono de ambos cambió sustancialmente una hora después, cuando fijaron en el comunicado conjunto con la CEV algunas de las carencias que ven en el modelo propuesto: la ausencia del fondo de nivelación y el "saneamiento" de la deuda autonómica.

Dos cuestiones que los agentes sociales consideraron que debían "abordarse en el proceso de negociación" que se abre ahora porque, de lo contrario, la reforma sobre la mesa "no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana".

Diana Morant y Arcadi España junto a Lafuente. Rober Solsona / EP

Fondo de Nivelación "legítimo"

La ministra, que previamente había considerado en la sede de los socialistas que la reclamación del fondo no era necesaria porque los ingresos que contempla el modelo pactado con ERC duplica los millones de este mecanismo transitorio, reconoció más tarde en la CEV que esta era una demanda "legítima".

"Es incoherente pedir fondos de nivelación y rechazar un nuevo modelo que supone el doble de lo que reclama Llorca. Cuando haya nueva financiación no habrá necesidad de fondo y este año lo podría sacar de haber aprobado la senda de gasto, la quita de 11.000 millones y el Consell lo ha despreciado", dijo primero en la sede del PSPV tras insistir en que un fondo así era innecesario.

Más tarde, junto al presidente de la CEV admitió que la petición era "legítima", pero pidió a Llorca que no condicionara la reforma por esta cuestión porque, a su juicio, no habrá otra "oportunidad" para que haya un modelo que "por fin recoge los criterios de la Comunitat Valenciana".

Morant logró que sindicatos y patronal valorasen que sobre la mesa haya ya una propuesta, pero no consiguió una defensa férrea por su parte para hacer un frente común y empujar a Llorca y los diputados valencianos del PP a apoyarlo.