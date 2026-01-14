Vídeo: las imágenes de Mazón en los pasillos del Cecopi la tarde de la dana antes de entrar a la sala de la reunión

La Generalitat ha entregado a la jueza de la dana la copia íntegra de las grabaciones de las cámaras situadas en los pasillos del edificio del Cecopi en el cual se celebró la reunión del 29 de octubre.

En los vídeos aportados se incluye la llegada del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, quien cruzó las puertas del edificio a las 20:28.

Las imágenes de los pasillos son de los segundos posteriores, cuando se dirigía a la sala en la que tenía lugar el Cecopi en el piso superior.

Vídeo: Carlos Mazón, en los pasillos del edificio del Cecopi la tarde de la dana

En su respuesta, la Generalitat explica que hay dos cámaras: una de la planta baja y otra de la primera planta. Las tres franjas horarias que abarcan las grabaciones son de las 15:00 a las 17:59:59 horas; de las 18:00 a las 20:59:59 horas; y de las 21:00 a las 23:59:59 horas.

El pasillo del piso superior, señala la Generalitat en su respuesta, es por el cual se accede a la Sala Roja o Sala de Coordinación Operativa II, donde reunieron las personas integrantes del Cecopi.

A esa dependencia se accede a través de una sala intermedia (denominada Sala Gris o Sala de Coordinación Operativa I).

La Generalitat especifica que no existen cámaras en la salida posterior de la Sala Roja, que comunica con aseos, la Sala de Emergencias Generalitat y una escalera que desciende al ala derecha de la planta baja.

Entre las grabaciones aportadas por el Gobierno valenciano también se encuentran las de la llegada de la exconsellera de Interior Salomé Pradas, pocos minutos antes de las 17:00 horas -cuando se iniciaba el Cecopi-. Aparece acompañada de su entonces número dos, Emilio Argüeso.

Vídeo: Salomé Pradas, en los momentos previos al inicio del Cecopi de las 17:00

La jueza quería certificar las entradas y salidas de la sala en la que se celebró la reunión del 29 de octubre de 2024 debido a que fueron constantes.

"En el proceso de toma de decisiones en relación con la emergencia cobra especial importancia la determinación, tanto de las personas que acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias, como de las que integraron el Cecopi", argumentó en su auto.

"En este último aspecto la conformación del mismo, no se produjo de manera conjunta, sino que se fueron uniendo progresivamente diversos participantes a lo largo de la tarde y noche del día 29 de octubre de 2024", agregó.