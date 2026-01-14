Más de 20 universidades se dan cita en Valencia para orientar las decisiones del futuro académico de los alumnos

British School of Valencia (BSV) ha celebrado con gran éxito una nueva edición de su Feria de Universidades y sus Charlas de Orientación Universitaria, un evento de orientación académica y profesional que ha reunido a decenas de instituciones educativas nacionales e internacionales.

El evento, que ha contado con una nutrida representación del alumnado de Year 11 (4º ESO) y Bachillerato, se ha consolidado como una herramienta esencial para acompañar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

A través de un formato mixto que combina una feria presencial con stands informativos y un completo programa de charlas de orientación, el evento ofrece una visión realista y actualizada de las opciones de estudios superiores tanto en España como en el extranjero.

Universidades públicas y privadas de prestigio, como la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad CEU Cardenal Herrera o Florida International University (Miami), entre muchas otras, han participado en esta edición.

En total, han asistido más de una veintena de instituciones, incluyendo centros especializados en empresa, arte, tecnología y diseño.

Durante la jornada, los estudiantes han podido mantener encuentros personalizados con representantes universitarios, resolver dudas sobre planes de estudio, requisitos de acceso, becas o salidas profesionales, y recibir orientación directa y adaptada a su perfil académico.

Las charlas, protagonizadas por profesionales del ámbito educativo, también han contado con la participación de antiguos alumnos de BSV y de familias del colegio, los cuales han enriquecido la experiencia, abordando temas clave como la elección de carrera, la adaptación a la vida universitaria o las competencias más demandadas en el mercado laboral actual.

Titulaciones STEM

La directora técnica de British School of Valencia, Esther Requeni, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas en el proceso de toma de decisiones de los alumnos.

"Ofrecer a nuestros estudiantes un contacto directo con universidades, profesionales y antiguos alumnos les permite acceder a información real y actualizada, contrastar opciones y afrontar el salto a la universidad con mayor seguridad y criterio", ha afirmado.

Feria de Universidades. EE

De la misma manera ha explicado que "este tipo de iniciativas refuerzan el papel del colegio como guía y acompañante en una etapa decisiva, ayudando a los alumnos a identificar sus intereses, desarrollar una visión realista del mundo universitario y prepararse para un entorno académico y laboral cada vez más exigente y cambiante".

Estas jornadas de orientación universitaria de BSV no solo ayudan a los alumnos, sino que también fortalecen el acompañamiento de las familias en esta etapa, brindándoles herramientas e información de primera mano para apoyar a sus hijos en la elección de un itinerario educativo alineado con sus capacidades e intereses.

Con un creciente interés entre los estudiantes por titulaciones en áreas STEM, ciencias de la salud, economía, sostenibilidad e innovación, así como por programas con enfoque internacional, British School of Valencia continúa apostando por una orientación personalizada y de calidad que prepare a su alumnado para los retos del futuro.