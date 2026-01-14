Pascual, agricultor, sobre los acuerdos que se firman "a sus espaldas": "Van a acabar definitivamente con nosotros"

Pascual, agricultor, sobre los acuerdos que se firman "a sus espaldas".

Pascual Cabedo lo tiene claro. Acuerdos europeos como el más reciente, Mercosur, "van a acabar con los agricultores".

Cabedo es uno de tantos agricultores valencianos que trabajan cada día en el campo. Lleva más de 25 años dedicándose a este sector, y asegura no sentirse escuchado.

El valenciano cuenta con una plataforma de venta directa al consumidor de una gran variedad de productos, algo que visibiliza, sobre todo, a través de las redes sociales. Precisamente así ha decidido dar su opinión sobre la situación actual del sector.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Cabedo ha cargado contra "Mercosur, la Unión Europea y todos los tratados que se firman a espaldas de los agricultores".

Asegura que estos "van a acabar definitivamente con la soberanía alimentaria" de las familias, y también "con la agricultura y con los agricultores españoles y europeos".

Este agricultor creó, hace menos de dos años, una plataforma que promete revolucionar el consumo: Europa Agricult Product (EAP). Y ya lo está logrando.

Según subraya en el vídeo, "más de 165.000 personas ya hacen su compra" en EAP. "Y en menos de dos años, ya son más de 400 agricultores los que venden sus productos", añade.

Además, Cabedo cuenta con más de 50.000 seguidores en Instagram, y el perfil de la plataforma ya tiene más de 608.000 seguidores.

Con el acuerdo europeo de Mercosur asoma una competencia que se vuelve especialmente dura para los productores europeos en productos como la ternera, el pollo y el cerdo, lácteos, azúcar, arroz, etanol, miel o maíz.

Así, temen que estos alimentos entren desde países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con menores precios a la UE y suponga una competencia 'desleal'.

"Pero a todo en la vida hay que buscarle una parte buena", exclama Cabedo desde sus campos. "Agricultores y consumidores todavía podemos seguir luchando y no perder la esperanza", apunta.

Se refiere a hacer uso de su plataforma, ya que con ella "el agricultor podrá seguir viviendo de lo que le apasiona".

Por otro lado, el consumidor "podrá seguir recibiendo un producto de calidad, español y con garantía de salud". "Y a un precio justo", subraya Cabedo.

En este cuarto de siglo, el agricultor ha vivido la degradación del sector agrícola. A su juicio, son muchos los problemas estructurales que han dañado las condiciones laborales en el campo.

Y, en buena medida, entra en juego la competencia desleal al importar frescos procedentes de otros países de fuera la Unión Europea, cuyas producciones son más baratas y, por tanto, baja el precio de los productos españoles.

La diferencia es que en la Unión Europea se exigen unas condiciones fitosanitarias muy altas y, por ello, el coste de producción aumenta para los agricultores españoles.