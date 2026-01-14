Muere Ricard Pérez Casado, el segundo alcalde de la democracia en la ciudad de Valencia, a los 80 años de edad

Ricard Pérez Casado, exalcalde de Valencia y el segundo de la democracia en la ciudad, ha fallecido este miércoles a los 80 años de edad, según han detallado a EFE fuentes cercanas al exdirigente socialista.

El exdirigente socialista fue uno de los fundadores del Partido Socialista Valenciano en 1964 y se convirtió en el segundo alcalde de la democracia del Ayuntamiento de Valencia en el año 1979 tras el paso de Fernando Martínez Castellano por el Cap i Casal.

Nacido en 1945, se convirtió en primer edil de la ciudad de Valencia porque ocupó la segunda plaza en una lista de concejales en la que la organización local socialista lo había colocado inicialmente el número 32 de 33 elegibles.

Tras convertirse en alcalde en 1979, fue reelegido en las elecciones municipales de 1983 y en las de 1987 como el candidato más votado. Sin embargo, dimitiría de su cargo un año más tarde, en 1988, como consecuencia de su oposición a la política municipal de su partido.

Tras su dimisión se dedicó al sector privado a partir de la experiencia con la que contaba en asesoramiento empresarial que prestó en la década de 1970 en áreas de urbanismo, economía y administraciones públicas.

Tras ese periodo, se convirtió en vicepresidente segundo de Bancaja entre 1993 y 1996 y se doctoró en Historia por la Universitat de València.

Posteriormente, encabezó una misión entre abril y julio de 1996 como administrador de la Unión Europea para supervisar las elecciones municipales de Móstar, en Bosnia-Herzegovina.

Todo ello culminó en su vuelta política en el año 2000, donde en las elecciones generales fue elegido diputado en el Congreso tras formar parte de la candidatura de los socialistas por Valencia.

Entre 2005 y 2007 fue presidente del Instituto Europeo del Mediterráneo, nombrado por la Generalitat de Cataluña. Mientras tanto, llevó a cabo su última aventura política como Comisionado del Gobierno de España para la Copa América de vela.

El exalcalde se había alejado del foco político y mediático en los últimos años hasta que este miércoles 13 de enero se ha confirmado su fallecimiento.