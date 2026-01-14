La jueza de la dana cita a declarar al chófer de Mazón, al resto de su equipo y a dos directores generales en febrero

La jueza que investiga la causa de la dana ha citado al chófer del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana para que acuda al juzgado a declarar en calidad de testigo el próximo 20 de febrero, según una diligencia de ordenación notificada a las partes.

En esta, también ha ordenado citar a otras siete personas entre el 27 de enero y el 27 de febrero, entre ellas, el director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat, Francisco González, y la jefa de prensa de Mazón, Maite Gómez. El primero deberá acudir al juzgado el día 25, mientras que Gómez lo hará el 27.

Los primeros en pasar por el juzgado de Catarroja serán el coordinador de la Abogacía de la Generalitat, Ignacio Lleó de Nalda, y el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez Ávila, el martes 27 de enero.

A continuación, el viernes 6 de febrero, está citado el director general de Emergencias y Extinción de Incendios y Salvamento, Alberto Javier Martín Moratilla. Y apenas una semana después, el director de la empresa pública Sgise (Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias), Raúl Quílez.

El día 23 también está citado Josep Lanuza, quien fuera uno de los asesores del exjefe del Consell.

La magistrada decidió en su día citar al equipo de Mazón por si pudieron escuchar algunas de las llamadas o conversaciones que mantuvieron el día de la dana el expresidente del Gobierno valenciano y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien actualmente se encuentra investigada en la causa.

