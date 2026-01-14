El Gobierno valenciano tilda de "chantaje" que Montero inste a elegir entre la financiación actual y la pactada con ERC

El conseller de Hacienda del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, ha criticado el "chantaje" que este miércoles "ha querido realizar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", quien ha avisado a las comunidades autónomas que podrán elegir quedarse con el modelo de financiación actual si no les convence el nuevo sistema propuesto. Es decir, que la adscripción será voluntaria.

Eso sí, de inclinarse por esta opción, los territorios renunciarían a los fondos adicionales que prevé este nuevo modelo, ajustado para satisfacer las reclamaciones de ERC para Cataluña. En el caso de la Comunitat Valenciana, serían 3.669 millones de euros más de los que recibe con el sistema vigente.

Una maniobra dirigida a forzar de alguna manera el apoyo de los territorios reticentes con la propuesta que hay ahora mismo sobre la mesa. En especial, los gobernados por el Partido Popular, que ya preparaban una cumbre el 18 de enero junto a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para hacer frente común contra la financiación de Sánchez.

Así, el responsable de Hacienda de la Comunitat Valenciana ha criticado que "la gran beneficiada sea Cataluña" y ha considerado que el diseño de un nuevo modelo debía haberse discutido en un CPFF: "Si hubiera habido voluntad por parte del Gobierno de España eso se hubiera podido hacer".

En su lugar, ha asegurado que el Ejecutivo central "ha mentido diciendo que ha sido el PP el que no ha querido colaborar". "Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP no han sido convocadas a ninguna reunión", ha dicho tajante Rovira al fin de la reunión.

Al mismo tiempo, ha criticado que la ministra haya ido "hoy a hacerse la foto", pues "no ha aportado ningún dato nuevo respecto al que ya dio el otro día". "Nos ha dicho a última hora que es que están empezando a elaborar el proyecto de ley orgánica de financiación, pero nos vamos con los mismos datos que con los que vinimos", ha censurado el conseller.

El cambio de talante de Rovira en esta cuestión resulta especialmente llamativo, pues este mismo martes se distanció de la rotunda crítica del PP nacional a la financiación autonómica pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC) al asegurar en una entrevista concedida a 'Les Notícies del Matí' de À Punt que el modelo "no pintaba mal".

"La cifra no pinta mal, pero necesitamos saber mucho más, lo que llamaríamos la letra pequeña", defendió el conseller, que en todo caso consideró que la negociación no había empezado "con buen pie" tras el acuerdo bilateral del Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya.

El ejecutivo valenciano parecía así querer esperar a conocer el detalle de la propuesta antes de expresar una opinión definitiva, como por ejemplo, cómo queda la cifra de financiación por habitante y en qué posición del ranking nacional queda la Comunitat Valenciana. Una letra pequeña que no ha trascendido en el transcurso del CPFF.

Sin embargo, a pesar de que los datos de un día a otro siguen siendo los mismos, la postura del Gobierno valenciano ha cambiado de forma significativa. Y, ahora, el Consell ha elevado el tono.

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente. Al menos en términos absolutos.

Solo lo apoya Cataluña

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades autónomas salvo Cataluña.



La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar porque fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.



La reunión ha terminado poco antes de las 14:30 horas de este mediodía tras más de cuatro horas de debate, centrado fundamentalmente en que Montero expusiera los detalles del nuevo sistema, que necesitaría la mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.