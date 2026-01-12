Catalá rechaza la reforma de la financiación autonómica de Sánchez: "Habrá menos recursos para la caja local"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, rechazó este lunes la propuesta de sistema de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que supondrá "menos recursos para la caja local".

Catalá acusó a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "mentir" cuando aseguró que la ciudad recibirá más dinero.

"Va a haber menos dinero para la caja de la financiación local", explicó la alcaldesa, quien subrayó que si se reparte la financiación autonómica sin fijar los criterios para la local, los municipios percibirán menos.

"Hay una caja común y todo lo de más que se aporta a la financiación autonómica se detrae de lo que queda, y lo que queda es lo que le toca a los ayuntamientos", explicó.

En este sentido, instó al resto de municipios a "alzar la voz" y reivindicó que se aborde la financiación local junto a la autonómica. "Es un momento preocupante para el municipalismo", señaló.

Después de una visita a las obras de una promoción pública de viviendas, señaló que la propuesta del Ejecutivo central "no va a suponer más dinero para la ciudad, puesto que es una financiación pactada con un partido que es ERC, que solo piensa en beneficiar los intereses de una comunidad autónoma en detrimento de las demás".

"Por tanto, es una financiación a la carta con la que Pedro Sánchez intenta permanecer, no sé si uno o dos días más en su sillón, a cambio de dar todo a un partido que no piensa en el interés general y solo piensa en sus intereses electorales", añadió.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado viernes el nuevo sistema, con el objetivo de aplicarlo en 2027, un sistema al que el PP considera un "agravio" ya que nace de un pacto a medida entre los independentistas catalanes, que se garantizan 4.700 millones adicionales de ingresos.

"Vocera de Sánchez"

Para Catalá, en referencia a las declaraciones de Bernabé defendiendo el borrador del modelo, "es muy difícil representar a Sánchez e intentar representar a Valencia", ya que "en este caso, cuando representas a Sánchez, va en contra de los intereses de Valencia".

"La delegada del Gobierno hace de vocera de Sánchez y a mí me parece bien que todos los delegados hagan su labor de delegados de Sánchez, pero miente cuando dice que Valencia recibirá más dinero, porque va a haber menos dinero para la caja de la financiación local", insistió.

La alcaldesa subrayó que "el municipalismo necesita que se aborde de una vez la financiación local" y que "no vale pactar con Junqueras una financiación a la carta dejando fuera a todos los municipios españoles".

"Quien no entienda esto no entiende lo que es el municipalismo y no entiende los intereses de Valencia y del municipalismo en general español", añadió.