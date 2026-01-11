Sofía (28), nutricionista, sobre los propósitos de año nuevo: "No se puede pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana"

El arranque de un nuevo año suele venir acompañado de nuevos retos y propósitos por cumplir. Entre ellos suele ser común el querer cuidarse más. En definitiva, hacer más deporte y comer mejor.

Pero para saber cuál es el camino a seguir, la nutricionista Sofía García (Nutrabit) da las claves para no desviarse de la meta. "Debe ser realista. Un objetivo mal planteado es un fracaso anticipado", advierte.

El primer gran propósito saludable no pasa por la báscula ni por el gimnasio, sino por algo tan sencillo como hacer "una buena lista de la compra", algo que considera como "lo más importante".

"Una buena alimentación empieza siempre por una buena lista de la compra, así en el supermercado vas a tiro hecho y evitas pasar por los pasillos de las tentaciones, de alimentos que están ricos, pero son de nulo interés nutricional", señala.

La profesional asegura que es primordial marcar objetivos que realmente se puedan introducir en la rutina, es decir, tener en cuenta el contexto familiar, social y laboral de cada persona.

"Fijarse, por ejemplo, 15.000 pasos diarios cuando se pasa ocho horas sentada en una oficina es bastante complicado de cumplir. Lo mejor sería empezar a contar los pasos que haces y cada semana ir aumentándolos hasta marcarte un objetivo realista que sí entre dentro de tu estilo de vida", explica García.

Por otro lado, aconseja buscar la forma de que los nuevos propósitos no sean un castigo o una obligación.

Desde su punto de vista como experta, expresa que "aunque a veces hay que tirar de disciplina cuando la motivación se acaba, principalmente lo que uno se plantee hacer le tiene que gustar".

Lo ideal, añade, es "ser más flexible para poder disfrutar del proceso". Además, dice que hacerlo de manera acompañada "siempre servirá de ayuda".

"En el caso de objetivos enfocados al deporte, siempre va a ser mejor que vayas con un entrenador o a clases dirigidas porque tienes a alguien supervisando que estás haciendo las cosas bien".

En cuanto a la alimentación, y a su juicio como experta, es "esencial" la figura del nutricionista: "Al final somos los profesionales encargados de guiaros en vuestra alimentación y nutrición y así estás tranquilo y seguro de que le estás dando al cuerpo todos los nutrientes necesarios sin excesos y sin quedarte corto".

Entre otro orden de cosas, advierte no querer pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana. "Si soy una persona que nunca ha hecho ejercicio, no puedo pretender tener un objetivo de entrenar cinco días por semana", indica.

Sofía recalca que si se empieza entre dos y tres días a la semana es más sencillo crear un hábito y "poder llevar una continuidad".

Otro de sus consejos es dejar un tiempo asignado para planificar el nuevo propósito y, en ningún caso, improvisar.

"Significa que te vas a tener que preocupar de una cosa más, por decirlo de alguna forma. Vas a empezar a darle importancia a algo que antes no le dabas y poner el foco de atención en algo nuevo quita tiempo", apunta la nutricionista.

Por último, recomienda que los objetivos sean "específicos y medibles": "No es lo mismo decir 'este año voy a ir al gimnasio' que decir, 'este año me he apuntado al gimnasio y voy a ir tres tardes a la semana a entrenar una hora".

"Cuanto más específico y menos ambiguo sea, mejor, así es más fácil de cumplir y no dejas la puerta abierta a irse por las ramas. Medir el progreso me parece súper importante y te ayudará a llevar una continuidad", zanja.